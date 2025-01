Diego González, protagonista antes de la visita de la SD Huesca al Almería

La SD Huesca acumula siete jornadas sin perder y disfruta de unas vistas privilegiadas desde la sexta posición de la tabla. Una trayectoria que quiere mantener en su visita al líder de la Segunda División, el Almería de Rubi. Se miden en el UD Almería Stadium dos de los conjuntos más en forma de la categoría de plata, pues los andaluces no pierden desde la jornada 9, aunque el miércoles cayeron eliminados de la Copa del Rey a manos del Leganés (2-3). No podrán contar con el pichichi Luis Suárez, sancionado, así como los azulgranas pierden por el mismo motivo a Óscar Sielva.

Este jueves ha sido protagonista en la sala de prensa Diego González, que se postula como sustituto de Sielva en el centro del campo. Ha indicado que le gustaría “jugar los 90 minutos cada partido. No depende de mí. Lo que depende de mí es el trabajo diario, ser un gran profesional, intentar aprovechar las oportunidades que el míster me dé, que es quien decide quien juega y quien no. Creo que estoy haciendo de la mejor manera posible la parte que a mi me toca y a partir de ahí voy a intentar sumar mi granito de arena desde el rol que tenga en cada momento para que el equipo crezca”.

Ve posible ganarle al líder: “Yo creo que la mentalidad del equipo es intentar ganar todos los partidos. Creo que hemos demostrado que competimos contra cualquiera, entonces por supuesto porque no, ir allí y ganar. Creo que al final nosotros nos centramos en ir día a día, intentar competir contra cualquiera, y bueno, el balance es positivo porque estamos sextos y eso es lo que importa”.