El derbi de la supervivencia: el Huesca se la juega ante el Zaragoza con la afición al límite

La SD Huesca y el Real Zaragoza se enfrentan este domingo en un derbi aragonés que se ha convertido en un duelo agónico por la supervivencia. Para el conjunto oscense, el partido es considerado como el último tren para engancharse a la lucha por la permanencia, en un ambiente de máxima presión y con la necesidad imperiosa de una victoria que no llega en casa desde hace diez jornadas.

Tensión dentro y fuera del campo

A pesar de que el club oscense no ha puesto a la venta entradas para la grada visitante, se ha confirmado una convocatoria de aficionados del Real Zaragoza en Huesca. Su plan es recibir al autobús del equipo y animar desde el exterior de El Alcoraz, lo que ha generado preocupación y se espera que la Delegación del Gobierno prepare un dispositivo de seguridad para evitar incidentes.

Mientras, el club local ha comunicado que el ritmo de venta de entradas está siendo alto y se espera una de las mejores entradas de la temporada. Sin embargo, no se garantiza el lleno total de los 9.128 espectadores que caben en el estadio, ya que depende de que todos los abonados acudan o liberen su asiento.

Una afición crispada y un equipo sin alma

La principal preocupación en el entorno del Huesca es la imagen del equipo, calificada de apática.

Esta situación ha llevado la sensibilidad de la afición a flor de piel. Existe el temor a que, si el equipo no compite, pueda producirse una bronca histórica durante y después del partido. El encuentro se ve como una última oportunidad para evitar la amenaza de fractura social y volver a enganchar a los socios de cara al futuro, más allá de los tres puntos.

Un resultado que puede ser una condena

El resultado del derbi es crucial. Para el Huesca, ganar "es una bocana de oxígeno a un enfermo terminal", una posibilidad más en la lucha por no descender, se ha dicho en Deportes Cope Huesca. Para el Zaragoza, una victoria supondría un aliento importantísimo que podría sacarle de los puestos de descenso, donde se encuentra desde septiembre. El empate, por el contrario, condena a los dos equipos en su delicada situación.

La situación deportiva del Huesca se agrava con una racha de diez partidos sin ganar en casa y el mal rendimiento de los fichajes del mercado de invierno, que prácticamente "han desaparecido del mapa". El equipo de Oltra, que tiene una probabilidad de salvación del 16% según los algoritmos, necesita una reacción inmediata para no hundirse definitivamente en la clasificación.