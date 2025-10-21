Rafael Almansa analiza los próximos encuentros del Betis y el Sevilla, la futura venta del club sevillista...

Semana de Europa League para el Betis (Genk-Betis, el jueves a las 18:45) y de Liga, ya que el Sevilla abrirá la jornada en Primera en San Sebastián (Real Sociedad-Sevilla, viernes a las 21:00).

Además, Rafael Almansa sigue profundizando en la venta del Sevilla, noticia que ya comentó en Deportes Cope Sevilla hace una semana.