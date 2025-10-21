COPE
Rafael Almansa analiza los próximos encuentros del Betis y el Sevilla, la futura venta del club sevillista...

El jefe de deportes Cope Sevilla, Rafael Almansa, analiza la actualidad deportiva de la semana para los equipos sevillanos.

Semana de Europa League para el Betis (Genk-Betis, el jueves a las 18:45) y de Liga, ya que el Sevilla abrirá la jornada en Primera en San Sebastián (Real Sociedad-Sevilla, viernes a las 21:00).

Además, Rafael Almansa sigue profundizando en la venta del Sevilla, noticia que ya comentó en Deportes Cope Sevilla hace una semana.

