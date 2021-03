Valladolid-Sevilla (1-1): El portero Bono marca y salva un punto

El Sevilla volvió a hacerlo. El equipo que lleva el nombre de la tierra de María Santísima, donde residen del Señor del Gran Poder, la Esperanza Macarena y la Amargura, lo volvió a hacer. Increíble, pero cierto. Le ha debido caer una de esas bolas de las que hablaba Rafael de Paula. Puede ser. Sea lo que sea, lo que ha vuelto a hacer. Ha marcado un portero en el último segundo de un partido de fútbol y no se llama Andrés. Tampoco se apellida Palop. Ha sido Bono en un remate fino, de delantero caro, el que ha puesto el empate en Zorrilla con una calma tremenda.

El Sevilla tiene en las piernas muchos partidos, muchos minutos y el cansancio se hace notar a estas alturas de la temporada. Además, Fernando no estaba en la lista porque está al límite y jugadores como Rekik o Gudelj tuvieron que ser titulares. No estaba nada cómodo el conjunto de Lopetegui ante el Valladolid, aunque el primer cuarto de hora arrancó con ánimo y asustó a Roberto en un par de ocasiones, pero el equipo local empezó a apretar arriba, presionó más alto los últimos 20 minutos de la primera parte y fue poniendo algún centro peligroso en el área de Bono. En uno de esos centros tuvo lugar el penalti. No estuvo acertado Diego Carlos y tampoco Rekic, por lo que Weissmann aprovechó en un balón muerto para provocar la pena máxima que acabaría anotando Orellana. No había pasado gran cosa en el primer tiempo, pero el Sevilla se marchaba al vestuario con desventaja.

La segunda mitad arrancó con dos cambios: Ocampos y Acuña al campo. No cambió mucho el panorama en el arranque del segundo acto, ya que el Valladolid se sentía cómodo defendiendo atrás y el Sevilla no era capaz de sorprender. Todo muy previsible. En los minutos finales, con la entrada de Luuk de Jong, Tuvo un par de ocasiones muy claras. Un remate al palo del holandés que inexplicablemente falló, otro remate de cabeza del delantero a un centro de Ocampos que salió desviado. No entraba el gol. Sin embargo, en el último ataque, un córner sacado por Suso, toca De Jong, le da en semifallo Óscar, la mete dentro En-Nesyri y la termina metiendo el portero Bono. Sí, el guardameta. Que si en otras ocasiones ha salvado bajo palos, hoy salvó un punto en el área contraria.



Ficha técnica:

Real Valladolid (1): Roberto, Janko, Joaquín, El Yamiq, Olaza, Roque Mesa (Míchel, minuto 75), Alcaraz (Fede San Emeterio, minuto 75), Óscar Plano (Bruno, minuto 83), Orellana (Pérez, minuto 83), Weissman (Kodro, minuto 83) y Sergi Guardiola.

Sevilla FC (1): Bono, Jesús Navas (Marcos Acuña, minuto 46), Koundé, Diego Carlos, Rekik (De Jong, minuto 67), Gudelj (Rakitic, minuto 67), Joan Jordán (Óscar, minuto 78), Óliver Torres (Ocampos, minuto 46), Suso, ‘Papu’ Gómez y En-Nesyri.

Goles: 1-0, minuto 43: Orellana, de penalti. 1-1, minuto 94: Bono.

Árbitro: Estrada Fernández, catalán. Amarillas para Roque Mesa, Olaza, Julen Lopetegui, Orellana y Bono.