Tello en Cope Más Sevilla: "Miedo sí se tiene. Con cualquier tontería te puedes contagiar"

No ha tenido desperdicio la presencia de Cristian Tello en los micrófonos de Deportes Cope Sevilla este jueves, con Rafael Almansa a la cabeza y el equipo de Cope Más Sevilla. El atacante del Real Betis Balompié se ha referido a la vuelta a los entrenos y a cuáles son las sensaciones que se recuperan poco a poco: "Una sensación muy rara. Han sido muchos días en casa sin salir. El primer paso de volver a la ciudad deportiva e intentar volver a entrenar, te encuentras lo que hay montado allí, la gente con las mascarillas… Se ha hecho raro. En el Betis las medidas que se están adoptando para volver a los entrenamientos son espectaculares. Miedo se tiene, con cualquier tontería te puedes contagiar. Como llegamos a entrenar, cómo salimos, cómo nos cambiamos… En la ciudad deportiva es muy difícil que te puedas contagiar. Las medidas que se están tomando son muy buenas y todos los jugadores las estamos cumpliendo. ¿Qué evitar? Cuando te pones a jugar se te olvida todo un poco. Al menos yo, cuando se reanude LaLiga, la clave serán un poco los viajes, montarte en el avión, el hotel… Eso sí me da un poco más de respeto. El trabajo que estamos haciendo, tanto en casa, como en la ciudad deportiva estamos muy tranquilos. Es salir de nuestro entorno lo que da más respeto”.

Por otro lado, el catalán aseguraba que “lo mejor es, sobre todo, la ilusión de volver al día a día. Volver a ver a los compañeros, aunque no puedas abrazarlos ni estar cerca. Estar en el césped, ponerte las botas, tocar balón… Es la ilusión que tenemos todos los jugadores para volver a la normalidad y eso ayuda muchísimo. ¿El derbi? Hay muchísima diferencia de trabajar en casa a hacerlo en la ciudad deportiva. Es abismal. Hemos empezado muy fuerte, estamos haciendo entrenamientos de mucha intensidad y creo que llegaremos en perfectas condiciones al primer partido”, aseguraba. ESCUCHA AQUÍ LA ENTREVISTA AL COMPLETO.

DEL ERROR EN VALLECAS AL GOL ANTE EL MADRID

Ha estado elegante el jugador del Real Betis a la hora de enfrentarse a los audios de las narraciones de Cope Sevilla cuando se le recordaba el sonado "¡pues claro que no puede tirar Tello¡" de su error en el penalti ante el Rayo Vallecano y su gol frente al Real Madrid, en este caso del locutor Andrés Ocaña. El futbolista asume la crítica, pero también la ejerce y pide que se sea más considerado con sus compañeros, porque "no somos máquinas. Los mensajes que me llegaron ese día fueron ‘vete de aquí ya’, ‘no vuelvas a ponerte esa camiseta’… Y se pasó a marcar el gol contra el Madrid, que dio una victoria muy importante y me llegaron mensajes contrarios, como ‘quédate’, ‘queremos verte mucho tiempo aquí’… Somos el ejemplo para mucha gente. Para mí, el audio del día del Rayo a mi no me afecta, y casi que el del Madrid tampoco. Soy profesional y no me afecta, ni lo bueno ni lo malo. Desde fuera, la gente nos trata como máquinas y a veces también fallamos. Y no somos máquinas, ningún jugador quiere fallar”, explicó el sabadellense.

Tello también reconoció que fue él el que le dijo a Rubi que estaba preparado para tirar el penalti ante el Rayo. “Sí sí, lo pedí yo. Vosotros a vuestra manera veis el fútbol, igual para nosotros. No hay ningún problema. En ese caso, decidí tirar el penalti. Fallé una ocasión clara en el partido, llevábamos semanas trabajando para la Copa los penaltis y no fallaba ninguno y cuando el míster preguntó yo le dije que lo tiraba sin problema”, explicaba.

