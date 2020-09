Sevillistas 2020 cree que su alianza con Del Nido tumbará a Castro

José María del Nido está decidido a recupera el poder en el Sevilla. Para ello ha anunciado la convocatoria de una Junta Extraordinaria de Accionistas. Del Nido cuenta con el apoyo de Sevillistas 2020. De momento, el ex presidente no ha explicado públicamente su proyecto. Sí lo ha hecho el representante de Sevillistas 2020, Andrés Blázquez, que ha intervenido hoy en Cope+Sevilla para criticar con dureza la gestión económica de Castro: "La gestión deportiva sin Monchi ha sido terrorífica. Esa fue la preocupación que nos llevó a hacer un cambio". Blázquez, sorprendentemente, confirmó que José María del Nido no pretende ser presidente. Ha sido incapaz de aclarar nada.

Programa del 7-9-2020. Aquí pueden escuchar la entrevista a Andrés Blázquez, de Sevillistas Unidos 2020 y actual socio de José María Del Nido. https://t.co/1OfZ4kRwyu — DeportesCOPESevilla (@DeportesCopeSE) September 7, 2020

"Nuestro objetivo es no vender cada año porque ese es el modelo actual. Del Nido no quiere vender sus acciones. La idea es una inversión", ha explicado Andrés Blázquez en un discurso muy pobre y en el que no ha aclarado nada. Ni siquiera fue capaz de confirmar el número de acciones que representan. "Es cierto que el Grupo de Utrera y Carrión estaban dispuesto a vender sus acciones", ha insistido. Sin duda, la guerra accionarial está abierta y habrá que ir viendo los pasos que se dan para conocer realmente la viabilidad de este asalto al poder. El próximo paso será escuchar a Del Nido.