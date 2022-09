El Sevilla, de los menos 'juveniles' en España y Europa

El Sevilla FC no ha empezado la presente temporada 2022-23 de la mejor forma posible. El mal arranque en Liga y Champions, competiciones en las que se han obtenido unos decepcionantes 5 de 30 y 1 de 6 respectivamente, ha desatado las feroces críticas de gran parte de la afición sevillista, que achaca esta mala racha de resultados a varias circunstancias. Entre ellas destaca la pérdida de la solidez defensiva que caracterizaba al conjunto de Lopetegui, sello del técnico vasco desde que aterrizara en Nervión, y que prácticamente ha desaparecido tras las salidas de Diego Carlos y Jules Koundé. A esto se le suma el delicado momento que está atravesando Fernando Reges, tercer vértice de aquel triángulo defensivo que tan buen rendimiento dio al de Asteasu. El brasileño sufrió una imporante lesión a mediados del curso anterior y, a sus 35 años, continúa disputando una importante cantidad de minutos al no disponer de un sustituto de garantías en su posición.



Sin embargo, el caso del '20' nervionense no es el único en lo que a temas de longevidad se refiere. De hecho, otras de las carencias más visibles del actual plantel son la falta de físico, fuerza o velocidad, aspectos básicos y casi fundamentales en el fútbol de hoy día. Un cóctel nada apetecible en el que la avanzada edad de varios de los futbolistas de la plantilla podría suponer un ingrediente fundamental.



Algo que, con datos en mano, no hace más que confirmarse. Y es que segúnj un estudio llevado a cabo por el prestigioso centro de investigación suizo CIES Football Observatory, la edad media de este Sevilla es de 28,44 años, cifra que se va hasta los 29,2 si tenemos en cuenta los seis primeros onces ligueros alineados por el técnico vasco. Ni las recientes inclusiones de los canteranos José Ángel Carmona y Kike Salas, afianzados en las últimas jornadas en la línea defensiva de los hispalenses, han rebajado unos números que, a largo plazo, podrían ser más que preocupantes.



Por si no fuese suficiente, esta situación no hace más que aumentar sus dimensiones en el panorama europeo, y es que el Sevilla se encuentra en el segundo puesto de un ranking conformado por los 100 equipos que disputan las cincos grandes ligas de Europa y que acumulan en este arranque de temporada una mayor edad media, encontrándose solo por detrás del Bochum alemán.