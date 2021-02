Sevilla - Getafe: Horario y dónde ver y escuchar el partido

El Sevilla tiene por delante un mes de febrero apasionante. En las próximas semanas jugará la semifinal de Copa ante el Barcelona y los octavos de la Liga de Campeones frente al Borussia. Lopetegui deberá inventar decisiones para manejar la plantilla con tantos compromisos. La primera ha sido olvidarse de todo lo que vendrá. "Estamos dedicados en cuerpo y alma al partido con el Getafe", declaró en la previa del encuentro de esta noche. El técnico no quiere que nadie se distraiga y sacará un once con muchos titulares, olvidando el duelo con el Barcelona de la semana que viene. Acuña, Navas, Vaclik y Óscar son bajas por lesión. El lateral izquierdo argentino sufre una rotura muscular y estará fuera varias semanas. Rakitic, sancionado, no estará. Escudero es la novedad.

Los elogios de Bordalás

El Getafe acude al Sánchez Pizjuán con una racha de resultados inesperados. El equipo ha perdido la fortaleza de los años anteriores, pero se ha reforzado bien en el mercado de invierno. Bordalás no regateaba elogios a su rival: "El Sevilla de este año tiene más experiencia y es un equipo con objetivos muy ambiciosos. Sabemos que nos enfrentaremos a un gran equipo en un escenario complicado pero nosotros siempre vamos con el máximo optimismo por conseguir la victoria".

��Bordalás: “A nivel ofensivo, todos tienen que aportar” pic.twitter.com/EHLV5uBcpz — Getafe C.F. (@GetafeCF) February 5, 2021

Horario y dónde ver y escuchar el Sevilla-Getafe

- Hora y día: El Sevilla-Getafe se disputará este sábado 6 de febrero a las 21.00 horas en el estadio Sánchez Pizjuán.

- Canales : El encuentro se podrá disfrutar en directo en televisión a través de Movistar LaLiga, canal de pago de Movistar+, que se puede ver a través de las plataformas Orange, Jazztel y Mitele Plus.

- Retransmisión en Cope: Pueden escuchar la retransmisión en Cope Más Sevilla (105.8FM) desde media hora antes del encuentro y a través de nuestras aplicaciones de Tiempo de Juego y Cope en todas las emisoras a nivel nacional.