Sevilla-Espanyol (2-2): Otro colista que alarga la caída

El Sevilla no levanta cabeza. En una semana ha visto como dos colistas han aumentado los miedos que ya se extienden por el alma de los sevillistas al ver cómo el equipo empeora cada jornada la imagen que viene arrastrando desde hace tiempo. A día de hoy, el Sevilla es un manojo de nervios, sin fútbol, con un sistema defensivo asequible para cualquier contrario y con un ataque que sería incapaz de abordar el barco pirata de Playmobil. Lopetegui, preso de un ataque de nervios, no parece encontrar ninguna solución y acude continuamente a cambios tácticos inexplicables para dar sensación de acción ante la caída. La segunda parte la convirtió en un carrusel de modificaciones que generaron un caos con escaso poder para nada.

Ocampos, tras un buen pase de Suso, puso distancia en el marcador. El personal respiró profundamente porque era consciente de que detrás no había nada sostenible. El Sevilla marcó y no hizo nada más. A este entrenador le apasiona que no pase nada en los encuentros. Fue tal la desgana, que el colista se atrevió a dar un paso adelante y a no perder la cara al encuentro. Sin Raúl De Tomás también se sintieron cómodos para apretar. Hasta que apareció el VAR. Sergi Gómez cazó a Calleri en el borde del área. El único que no vio la acción fue el colegiado. Como la jugada no se desarrolló dentro del área ni era dudosa de acarrear la expulsión del central sevillista, todo el mundo se quedó extrañado de que el colegiado acudiera a la banda a revisarla por televisión. Hasta el propio Abelardo reconoció tras el encuentro que desconocía que el VAR pudiera entrar en este tipo de acciones. Todo acabó con falta y amarilla a Gómez. Y, a partir de ahí, el desastre. La barrera saltó, el portero no la vio y llegó el empate. Un desastre.

La segunda mitad se convirtió en un desconcierto. En otro error defensivo, Wu Lei ridiculizaba a la defensa. Con todo en contra, el Sevilla se acomodó en el caos y se fue para adelante. Con más impulso que con acierto. La expulsión de Víctor Sánchez hizo que el Espanyol se encerrara y se pusiera a rezar. Fue cuando llegó el gol de Suso. El Sevilla apretó en el tramo final ante un rival temeroso, pero este Sevilla no está para firmar remontadas excitantes. Tendrá que reinventarse si no quiere perder hasta un puesto de Europa League.

FICHA TÉCNICA

Sevilla FC (2): Vaclík, Jesús Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Reguilón (Gudelj, minuto 54), Fernando, Banega (Luuk de Jong, minuto 65), ‘Mudo’ Vázquez (Nolito, minuto 46), Suso, Ocampos y En-Nesyri.

RCD Espanyol (2): Diego López, Javi López, Bernardo, Cabrera, Pedrosa, Embarba (Calero, minuto 74), Víctor Sánchez, Marc Roca, Sergi Darder, Wu Lei (Víctor Gómez, minuto 71) y Calleri (Ferreyra, minuto 81).

Goles: 1-0, minuto 15: Ocampos. 1-1, minuto 35: Embarba. 1-2, minuto 49: Wu Lei. 2-2, minuto 80: Suso.

Árbitro: Cordero Vega, cántabro. Expulsó por doble amarilla a Víctor Sánchez y al masajista del RCD Espanyol. Amarillas para Sergi Gómez, Julen Lopetegui, Wu Lei, Gudelj y Marc Roca.