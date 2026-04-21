el camero hace un guiño al proceso de compra
Sergio Ramos: “Todo va por buen camino”
Ramos acude a La Maestranza a ver a Talavante y deja un mensaje optimista en OneToroTV con respecto a la compra del Sevilla: “Estoy de maravilla. En pocas semanas habrá novedades y esperemos que sean las que deseamos”.
Víctor Fernández
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Sergio Ramos está en Sevilla. El exinternacional ha aparecido en La Maestranza para ver torear a su amigo Talavante. Allí ha sido entrevistado por los compañeros de OneToroTV. Después de elogiar el toreo de su amigo, ha hecho un guiño al sevillismo y a las negociaciones que tiene abiertas para comprar el club. Sin querer dar demasiados datos, sí ha deslizado optimismo con respecto a la futura compra: “Estoy de maravilla. Ahora estoy compartiendo muchos momentos con la familia y disfrutando. Creo que en pocos meses, semanas, habrá novedades y esperemos que sean las que todos queremos. Va por buen camino” (sonreía).
Ramos no quiso entrar en más detalles, obviamente. El proceso de compra está lanzado y aún hay muchas cuestiones que solventar, pero su mensaje de optimismo llama la atención.
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