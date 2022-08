Arranca una nueva semana, la cuarta de competición oficial, y no podía haber comenzado peor para Julen Lopetegui. El técnico, muy discutido tras el varapalo que supuso la última derrota en Almería (2-1), ha visto como hasta seis de sus pupilos no podían entrenar con el grueso del grupo.



La principal ausencia de esta primera sesión matinal ha sido la de Karim Rekik, quien terminase con problemas musculares el sábado y no ha llegado a saltar al verde de la ciudad deportiva, uniéndose a las ya conocidas bajas de Marçao y el 'Tecatito' Corona. Además, otros cinco jugadores, que disputaron los noventas minutos ante la UD Almería, se han ejercitado al margen: Alex Telles, Fernando Reges, Rafa Mir y Tanguy Nianzou lo hicieron con balón; el Papu Gómez, por su parte, fue visto con un vendaje en la parte inferior de su rodilla izquierda, imagen que también se pudo ver en el último encuentro disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que enfrentó a los hispalenses contra el Real Valladolid. El argentino, tras probarse en algunas carreras cortas, se retiró y finalizó su entrenamiento prematuramente junto a los cuatro anteriores, pero sin oler el esférico.



En cinco días, el FC Barcelona visita a un Sevilla que espera revertir una dinámica negativa que viene extendiéndose desde el final de la temporada pasada. Para ello, Lopetegui espera poder disponer del mayor número de efectivos posibles en su búsqueda de la primera victoria del curso, que parece resistirse en estas primeras jornadas al conjunto hispalense.