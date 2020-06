Rubi y la posibilidad del descenso del Betis: "Es imposible"

Se está convirtiendo en algo habitual pensar que cada partido del técnico del Real Betis, Rubi, puede ser el último. El encuentro de este sábado ante el Athletic no es una excepción. El entrenador catalán está más que cuestionado y trabaja con este ánimo de cara al choque: "Afronto el partido como tres puntos importantes, que hay que ganar. El equipo necesita victorias y vamos a viajar para intentar ganar en el campo del Athletic Club, pero nada más. Nos centramos en el trabajo diario, seguimos trabajando y hablando con los jugadores, a solas o en grupo. No afecta en el día a día. Estamos convencidos de que no lo estamos haciendo todo mal, de las últimas tres referencias, dos. Todo queda en el campo, lo que se hable fuera del fútbol no nos va a ayudar en los partidos. No hay dudas de que la temporada, lo he dicho siempre, ha sido muy irregular”, explicaba el técnico barcelonés.

“El hecho de que salgan entrenadores o se diga que el entrenador no va a seguir la próxima temporada ya es algo que me ha pasado, es inocuo para mí. Nosotros estamos trabajando a muerte y los jugadores también, para sacar tres puntos y la situación adelante”, esgrimía.

Por otro lado, se le cuestionaba sobre la posibilidad de que el equipo aumente su mala racha y termine peleando por el descenso: "Te lo digo con el corazón y la cabeza. Es imposible que el Betis pierda la categoría. Estamos a una distancia de nueve puntos, con algunos goalaverages ganados. Sé lo difícil que es ganar partidos estando abajo, ya lo es en el medio, imagínate abajo. No hay partido fácil, hemos pasado toda la tralla de los equipos de arriba y el Betis va a ganar partidos en este tramo final”, aseguraba el preparador de los béticos.

Aquí puedes escuchar lo más interesante de Rubi.

JOAQUÍN, BAJA PARA SAN MAMÉS

El propio entrenador ha desvelado que Joaquín no llegará a tiempo al partido. La baja del futbolista de El Puerto de Santa María se une a las de Sidnei y Javi García. Habrá que ver qué ocurre con Carvalho y si llega en buenas condiciones para ser de la partida.