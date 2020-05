Rubi y su futuro: "Estamos planificando y hablando mucho"

Joan Francesc Ferrer, Rubi, el entrenador del Real Betis, ha ofrecido hoy su primera rueda de prensa (vía telemática) tras el regreso de los suyos a los entrenamientos. En esta extensa conversación de peden sacar muchos titulares, pero lo más llamativo es la sensación que tiene el técnico de que continuará l mando de la nave verdiblanca la próxima temporada. El catalán está más que ilusionado con el final del campeonato, al mismo tiempo que asegura que ya está planificando pensando en el futuro: "Estamos trabajando, planificando, valorando continuidad de jugadores, es una fase inicial, hablando mucho. Respecto a lo mío, sigo pensando que hay que ganar partidos para tener tranquilidad. Me la están garantizando pero tengo que demostrar en estos once partidos que el equipo acaba bien y que genera sensaciones positivas con la base de un trabajo hecho”.

Por otra parte, el asunto del derbi y las palabras de Loren, que considera que el Betis llega en mejor momento que el Sevilla, también se han puesto sobre la palestra: "Son matices en las palabras, él lo que dice lo hace con muy buena intención. Tenemos la sensación de que a un partido podemos ganar nosotros, pueden ganar ellos… Ya se vio en el primer partido. Pero a día de hoy en LaLiga ellos están mejor porque tienen más puntos, pero sí creo que podemos estar más cerca a un partido. ¿Se calienta así el derbi? “No creo que lo haya hecho con la intención de calentar a nadie ni de provocar a nadie en concreto. Cuando se hace una pregunta por el derbi está todo súper medido. Como entrenador le resto importancia. Nuestra obligación es pensar que somos mejor que el equipo al que nos enfrentamos. Luego hay que demostrarlo en el campo”, señalaba.

Además, se refería a la ventaja de jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán sin público: "Estoy convencido de que va a ser una liga diferente, no totalmente nueva. El estado de forma de hace dos meses no será el mismo, habrá muchos factores que nos harán adaptarnos a la nueva situación. La liga alemana ya lo hemos visto, es más corta, quedaban menos jornadas. Y ya han empezado. Las aficiones ayudan a ganar puntos, dan aliento al jugador. Al jugador le motiva muchísimo marcar delante de su afición. Eso puede ser un factor. Pero para nada hace eso minusvalorar la plantilla que tiene el rival, que está muy bien entrenada. O se ve un Betis que esté bien en el campo, que defienda bien o no podremos ganar el partido. Nos pasará igual cuando vayamos a San Mamés. El que esté mejor concentrado y el que mejor se adapte, estará mejor en los once partidos”.

Aquí puedes escuchar lo más interesante de las palabras del entrenador verdiblanco.

EMPEZAR LA LIGA EL DÍA 12 DE JUNIO

En esto tampoco tiene dudas el técnico. LaLiga debe comenzar cuanto antes, y si es el día 12 de junio, mejor: "¿El 19? Yo, si puede ser, el 12 de junio. Por muchas cosas. Ganas una semana de temperatura, una semana que entre partido y partido ganas si se empieza a competir. Que los jugadores no han estado parados en su casa. La dificultad para ellos es que han estado entrenando en su casa a hacerlo en el césped. Edgar ha estado entrenando en un garaje, por ejemplo. Vamos a estar más de un mes entrenando en el césped y creo que será tiempo más que suficiente para poder llegar a tope al primer partido, que por mí prefiero como he dicho que sea el día 12″.