Rubi y el favoritismo del Betis: "Me lo quiero creer, pero ya se verá"

Está a punto de llegar la hora de la verdad. Descontamos las horas para poder volver a disfrutar de LaLiga y del derbi más apasionante del mundo y los entrenadores empiezan a darse cuenta de que las ideas que tienen en la cabeza tienen que empezar a desarrollarse en los terrenos de juego. El técnico del Real Betis, Rubi, atendía a los compañeros de El Partidazo de Movistar para hablar del duelo ante el Sevilla F.C., que se jugará sin público, lo que hace a los verdiblancos más favoritos, según algunos... "Bueno, me lo quiero creer, luego ya se verá. La realidad es que las aficiones son muy importantes. Cuando los entrenadores decimos que necesitamos a nuestra afición por su apoyo es porque es verdad. Te ayuda a levantarte en momentos difíciles, empujan, pero también nosotros como locales no la vamos a tener y la afición del Betis es una de las más grandes que hay”, afirma el técnico verdiblanco.

Del mismo modo, Rubi avisa de que después será al Betis al que le toque pasar por esta situación y habrá que trabajar la concentración de los jugadores: "Hemos visto que en Alemania hay sólo un 21 por ciento de victorias locales. Es una tendencia pero a un partido Sevilla – Betis y con estas plantillas no va a ser tan determinante eso, sino el que mejor juegue o trabaje. Estamos intentando incrementar el número de entrenamientos en nuestro estadio para que el jugador conozca su terreno palmo a palmo por pasar muchas horas ahí e insistir en el tema de la concentración porque no es sólo el aliento del público sino también cuando haya parones de hidratación por el calor para estar atentos al volver a arrancar. Continuamente la concentración tiene que ser muy alta porque si no puedes cometer errores”, señaló. Aquí puedes escuchar lo más interesante de su entrevista.

¿Tiene más opciones el Betis en este derbi por la falta de público?

El mundo entero mirando al derbi Sevilla - Betis.

ALINEACIÓN PERFILADA PARA EL DERBI

En lo estrictamente deportivo, el entrenador catalán ha asegurado que tiene ya casi perfilada la alineación para el partidazo que vamos a disfrutar este jueves, aunque podría haber algún cambio: "Al final quedan entrenamientos y un entrenador tiene clara la idea del equipo que va a sacar y después en los entrenamientos pasan cosas, necesitas verlas y me gusta tomar la decisión muy al final. Si no trabajas con todos y al final necesitas un jugador que no trabajas tanto con él... En mi cabeza está bastante perfilado", sentenciaba.