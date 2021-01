Real Sociedad-Real Betis: horario y dónde ver y escuchar el partido

Para Manuel Pellegrini, el partido de la primera vuelta ante la Real Sociedad fue clave para determinar la pelea europea del Betis. Es por ello que El Ingeniero le da una trascendental importancia al choque de este sábado ante un rival al que respeta, pero no teme: "Nos tiene ganados los tres puntos de casa. Si invertimos ese partido, estaríamos en Europa y ellos afuera. Queremos la revancha de esos puntos. Con nuestras armas, trataremos de ganarles. El 0-3 de la ida fue un resultado engañoso”, explicaba. El equipo está haciendo un mes de enero espectacular, ha encontrado la regularidad y casi un once fijo, pero para este partido no podrá contar ni con Aitor Ruibal, lesionado, ni con Guido Rodríguez, que llega muy justo al fin de semana. La convocatoria verdiblanca es la que sigue:

Por su parte, Imanol Alguacil y su equipo son sextos clasificados con 30 puntos y llegan al partido tras su solvente clasificación copera para octavos de final imponiéndose por 0-2 al Córdoba. Su objetivo será enderezar el rumbo en la competición doméstica después de cosechar un empate en casa frente a Osasuna, en la primera jornada de 2021, y de caer derrotado por 3-2 en su visita al Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado 9 de enero. No podrá contar con Moyá, Sangalli, Álex Sola y David Silva por lesión. Además, Aihen Muñoz no podrá disputar el partido por acumulación de tarjetas amarillas y Adnan Januzaj es duda. Ha entrado en la convocatoria pero quizás no esté al cien por cien para salir de inicio.

HORARIO Y DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El partido entre Real Sociedad y Betis, correspondiente a la jornada 20 de LaLiga Santander, se disputará este sábado 23 de enero desde las 18.30 horas en el Reale Arena y se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar LaLiga, de la mencionada plataforma de pago y de Orange TV. También lo podrás escuchar en el Tiempo de Juego Local de Cope Más Sevilla (105.8FM), con la dirección de Rafael Almansa, o en nuestras Apps de Tiempo de Juego y Cope, además de en este enlace que te dejamos por aquí, desde media hora antes del choque.