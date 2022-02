Real Betis-Villarreal CF (0-2): Ni era el día, ni era el rival

No tuvo su día el Betis. El contexto de máximo esfuerzo en el que llegaba este choque, unido al cansancio general del equipo y al estar inmerso en la pelea por una Final de la Copa del Rey invitaban a pensar que había que hacer las cosas de diez para imponerse al Villarreal. No esperaba el equipo de Pellegrini encontrarse tan espeso en ataque y tampoco preveía a un rival tan echado atrás, tan reservón y con la lección tan bien aprendida en defensa. El resultado fue un partido de pocas ocasiones, con los de Emery maniatando a los verdiblancos y con el acierto justo para no sufrir y llevarse los puntos a tierra levantina. La diferencia de plantillas es más que evidente y la derrota final fue justa. Prioridad Copa, a olvidarse cuanto antes de este partido que 'estorbaba' y a seguir con la ilusión por bandera. Todo esto y mucho más en la videocrónica que os dejamos por aquí.

FICHA TÉCNICA

Real Betis (0): Rui Silva; Bellerín, Pezzella, Bartra, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado (Rodri, minuto 68); Canales, Fekir (Tello, minuto 87), Juanmi (Aitor Ruibal, minuto 83); y Willian José (Borja Iglesias, minuto 68).

Villarreal CF (2): Rulli; Foyth (Aurier, minuto 62)), Albiol, Pau Torres, Pedraza; Capoue, Parejo; Chukwueze (Yeremy Pino, minuto 77), Paco Alcácer (Danjuma, minuto 62), Alberto Moreno (Lo Celso, minuto 77; y Gerard Moreno (Manu Trigueros, minuto 35).

Goles: 0-1, minuto 41: Pau Torres. 0-2, minuto 82: Capoue.

Árbitro: González Fuertes, asturiano. Amarillas para Chukwueze, Alberto Moreno, Capoue, Canales y Borja Iglesias.