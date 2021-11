Real Betis-Sevilla F.C. (0-2): Baño sevillista en el Benito Villamarín

No compareció el Betis ante su gente. Complejo de equipo pequeño, asustado, achicado y temeroso. Así se presentó el cuadro de Pellegrini ante un Sevilla que tuvo personalidad, que fue pétreo, sólido y peligroso con la pelota en los pies. Un equipazo que le robó el balón a los locales desde el primer minuto hasta el último y al que solo la falta de acierto le privó de obtener un resultado escandaloso. Once contra once fue mejor, pero con la expulsión de Guido Rodríguez al filo del descanso, apabulló a su contrario y le pasó por encima como un rodillo. Todo esto y mucho más en la videocrónica que os dejamos por aquí.

Gracias a todos por seguirnos y enhorabuena a todos los sevillistas por esta merecida victoria!!! Aquí os dejamos los goles del partido. @DeportesCopeSE 105.8FM https://t.co/s9pyT5ouWt — Andrés Ocaña (@andresocanacope) November 7, 2021

FICHA TÉCNICA

Real Betis (0): Claudio Bravo; Bellerín, Edgar, Pezzella, Álex Moreno; Guido Rodríguez, Guardado (Juanmi, minuto 62), Canales; Fekir (Joaquín, minuto 88), Rodri (Tello, minuto 62) y William José (William Carvalho, minuto 46).

Sevilla FC (2): Bono; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña (Augustinsson, minuto 87); Fernando, Joan Jordán (Papu Gómez, minuto 75), Rakitic (Delaney, minuto 82); Lamela (Óliver Torres, minuto 75), Rafa Mir (Munir, minuto 82) y Ocampos.

Goles: 0-1, minuto 55: Acuña. 0-2, minuto 82: Bellerín en propia meta.

Árbitro: Mateu Lahoz, valenciano. Expulsó por doble amarilla a Gudo Rodríguez. Amarillas para Diego Carlos y Tello.