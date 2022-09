El Real Betis se moderniza por sus 115 años

Un día después de haber celebrado sus 115 años, el Real Betis Balompié ha presentado una nueva identidad de marca visual. En colaboración con Accenture Song, una compañía tecnológica global que tiene su sede en Dublín (Irlanda), el club ha realizado algunos cambios que afectan a varias cuestiones de su imagen, con los que pretende ''reforzar su posición como un club más global''. Estos han estado centrados en el escudo, que ha sufrido algunas variaciones (y han despertado al sector más crítico de la afición), una paleta de colores única y la creación de una nueva y singular tipografía. Con todo ello, la entidad verdiblanca pretende seguir siendo ''fiel a la tradición'' pero enfocar también la imagen ''a los soportes actuales y futuros''.



La nota de prensa, publicada por el propio Betis durante la mañana de este martes, explicaba todo más detalladamente de la siguiente forma:



El Real Betis Balompié presenta, en el marco de su 115º aniversario, su nueva identidad visual para reforzar su posición como un Club más global, más conectado y más sostenible. El valor de la marca del Real Betis experimentó un importante aumento la temporada pasada, siendo el equipo de LaLiga que más creció, según Brand Finance. Es el entorno ideal para renovar el posicionamiento del Club, siendo fieles a nuestra tradición y enfocando nuestra imagen a los soportes actuales y futuros.



El Real Betis ha elegido para liderar este proceso a Accenture Song, compañía creativa tecnológica global. Se ha realizado un trabajo conjunto para buscar una marca más auténtica, más cercana y más universal. El escudo del Club conserva sus formas básicas y se le ha aplicado la correcta construcción vectorial para unificar y ampliar su único uso en todos las submarcas y áreas de negocio. Se eliminan todas las versiones secundarias del escudo, realzando y potenciando el actual, con trazos más legibles, para optimizar y adaptar su aplicación incluso en soportes muy pequeños para usos digitales.



El principal valor de marca del Real Betis Balompié es el verde. Color en el que se basa su posicionamiento y su nuevo universo visual. Toda la tradición, la pasión y la fidelidad de la afición bética transmitidas de padres a hijos y de abuelos a nietos. Proyectados hacia un futuro brillante en el que la comunidad lo es todo, desde Sevilla para todo el mundo. Una forma de entender la vida. La vida en verde.

El Real Betis y Accenture Song han fijado una nueva paleta de colores para la marca y han creado una tipografía que unifica y cohesiona todo el proceso de rebranding.

El nuevo universo visual del Real Betis marca su diferencia a través del color. El color Green Betis permite reforzar su reconocimiento histórico, además de asociar orgánicamente la sostenibilidad y el compromiso social de la entidad. Además, la paleta de colores está optimizada, ajustada y cumple con todos los criterios de accesibilidad en los entornos digitales. El color Green Betis sigue siendo el color referencial junto con el White Azahar. Se añaden a los colores principales el color Black Quejío, para resaltar su sobriedad, contraste y relevancia.



Incluye una tipografía única, original y exclusiva para el Club. Es fruto del trabajo del prestigioso tipógrafo argentino Eduardo Manso, creador de las identidades de aeropuerto de Munich, The Sunday Times, ESPN Magazine, entre otros. Ha apostado por la creación de once estilos para titulares inspirados en el once inicial de la final de la Copa del Rey de 2022. Real Betis Font es una familia tipográfica con personalidad propia, tipo condensed y robusta como la verticalidad de las trece barras del escudo.



Por último, destaca la composición en el diseño. Todos los elementos de la nueva marca se unen en el Field Zone, una retícula flexible basada en el terreno de juego que permite transmitir el contenido de forma clara y precisa en múltiples plataformas, desde una camiseta a un perfil en redes sociales.



Carmen López, managing director de Accenture Song en España, Portugal e Israel, quiso resaltar el resultado del trabajo conjunto. "Hemos trabajado con todo el Club con un objetivo claro, construir valor en cada mensaje. Respetando siempre la marca Real Betis, para que los valores y atributos de la entidad sean proyectados de forma diferencial y cumplan con el objetivo de llegar a nuevos mercados. Todo ello, con la mayor simplicidad, fuerza, diversidad, personalidad y expresión de su marca".



Ramón Alarcón, director general de Negocio del Club, destacó la importancia de este cambio para el Real Betis. "Los entornos digitales y de imagen han evolucionado mucho en los últimos años y queríamos actualizar nuestra marca. Se trata de un universo completo que basa su fuerza en la nueva tipografía y en la paleta de colores, así como en la adecuación completa de nuestro branding. Buscábamos diferenciarnos en el mundo del fútbol, con unos recursos perfectamente adaptables a cualquier soporte digital o físico. Estamos muy satisfechos por el resultado final, que ayudará al Real Betis y a su marca a seguir creciendo".



Estas novedades se estrenarán en el partido del próximo domingo, en el que el conjunto heliopolitano recibirá en el Benito Villamarín al Girona, que también renovó algunos de sus aspectos identitarios el pasado verano. Un encuentro que dará inicio cuatro horas y media más tarde de lo previsto, ya que LaLiga ha anunciado que, finalmente, comenzará a las 18:30 de la tarde y no a las 14:00, como estaba previsto en un primer momento. El principal motivo de este retraso se encuentra en las altas temperaturas que podrían darse en la capital andaluza, las cuales podrían poner en peligro la integridad de todos los actores involucrados en este espectáculo futbolístico, tanto dentro como fuera del verde.