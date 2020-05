Pepe Mel en Cope Sevilla: "Si no nos dejan trabajar, la liga será un solteros contra casados"

Siempre habla alto y claro. El ex entrenador del Real Betis, Pepe Mel, actual técnico de la U.D. Las Palmas ha analizado este mediodía en Deportes Cope Sevilla la vuelta a los entrenamientos de los equipos de Primera y Segunda División y, sobre todo, las condiciones en las que en un breve espacio de tiempo se podría regresar a la alta competición. Sin tapujos, el técnico madrileño asegura que "va ser difícil gestionar psicológicamente una concentración con jugadores que también han sufrido un confinamiento", al tiempo que ha vaticinado que "si no nos dejan trabajar va a haber lesiones. Tienen que dejarnos trabajar si no quieren que esto se convierta en un partido de solteros contra casados y que la Liga sea una pantomima".

PEDRI, LA JOYA QUE MEL QUISO QUE EL BETIS FICHARA

Fue en el homenaje a Rubén Castro cuando Las Palmas visitó el Benito Villamarín para jugar contra el Real Betis y fue en ese mismo partido cuando Pepe Mel aprovechó para hablarle a Ángel Haro y José Miguel López Catalán de la joya que tenía en su cantera. Según el ex bético en aquel 7 de agosto ya adelantó a los dirigentes verdiblancos que Pedri González iba a estar en la agenda de grandes equipos europeos y que el Betis debía adelantarse para atar a esta promesa en ciernes con tan solo 16 años en aquel entonces. En Cope Más Sevilla (105.8 FM), desvelaba que "en ese momento era difícil, ya que el club estaba con el tema de Borja Iglesias y otras cosas. Al final, ya veis, el Barcelona lo ha fichado y ya veremos qué ocurre ahora con el chaval". Aquí puedes escuchar un extracto de la entrevista con don José Mel Pérez.