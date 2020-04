Las peñas del Sevilla en contra de reanudar la Liga

Las peñas, grupos oficiales y colectivos de aficionados del Sevilla FC se han mostrado contrarios al regreso de la competición liguera. Los aficionados entienden que no tiene sentido el fútbol sin público en la grada y no dudan en rechazar esta posibilidad: "Nunca el interés económico puede estar por encima de la salud y el fútbol no puede ser una excepción”.

COMUNICADO DE LAS PEÑAS

De esta forma, más de 50 grupos y peñas sevillistas firmaron un comunicado para hacerle ver al Sevilla que "no es momento de pensar en volver a disputar partidos y que la prioridad, como sociedad, debe ser otra”. Este es el comunicado emitido:

“Los grupos, peñas y colectivos de aficionados aquí firmantes queremos manifestar nuestra repulsa y rechazo a los planes de La Liga de reiniciar de manera inminente el desarrollo del Campeonato Nacional de Liga. Nos encontramos ante una de las mayores crisis sanitarias de esta época, donde cientos de miles de personas se han visto contagiadas y decenas de miles han perdido la vida. Sin embargo, parece que la mayor preocupación es la de volver a la disputa de partidos, y todo por una única razón: el dinero. Nunca el interés económico puede estar por encima de la salud y el fútbol no puede ser una excepción.

El fútbol, para nosotros, es uno de los motores de nuestra vida. Desde hace décadas hemos recorrido miles de kilómetros siguiendo a nuestro equipo. Es algo de lo que estamos orgullosos, y esperamos seguir haciéndolo en el futuro. Pero ahora no es el momento. No es el momento de pensar en fútbol cuando vemos como hay tanta gente pasándolo mal por falta de medios, incluidos los trabajadores sanitarios, que están en primera línea de “batalla” y tienen que estar día a dia enfrentándose al riesgo de contagiarse sin que se les pueda siquiera realizar un test para detectar si han contraído el Covid-19. ¿No hay test para los trabajadores esenciales en la sociedad, pero si lo hay para futbolistas? Algo falla aquí.

Según La Liga, su objetivo es “transformar la sociedad con los valores positivos propios del fútbol”, sin embargo vemos como parecen enajenados y cegados, importando poco, para ellos, la salud de los implicados en la disputa de los partidos o la desconsideración con los trabajadores que día a día luchan porque esta pandemia no se extienda más aún. Han perdido totalmente el contacto con la realidad actual y son ajenos al desastre humano que estamos viviendo, con tantísimos miles de personas contagiadas y tantas familias sumidas en el dolor de haber perdido a sus seres más queridos.

Solicitamos por ello a nuestro club que entiendan que no es momento de pensar en volver a disputar partidos y que la prioridad, como sociedad, debe ser otra. Nuestro partido, en estos momentos, es el que estamos disputando contra esta pandemia. Es el momento de estar unidos para derrotar a este virus, no el de estar pendientes del fútbol.

Echamos de menos el fútbol, por supuesto, y ojalá podamos volver pronto a seguir a nuestro equipo, a ondear banderas, a pasarnos noventa minutos animando sin parar. Pero que vuelva cuando sea seguro para todos, no para que unos pocos se sigan lucrando con este deporte a costa de muchos otros".

