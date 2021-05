Papu: "El objetivo pasa por estar siempre en la Champions"

El Sevilla se juega el domingo aún la posiblidad de alcanzar el tercer puesto. También tiene la opción de superar su mejor registro en la Liga. Sin duda, son dos aspectos numéricos que podrían darle el último remate a la temporada. Los jugadores tienen decidido dar el último empujón a la temporada para intentarlo, pero ya sin presión. De hecho, durante la semanas en todas las entrevistas los protagonistas han hecho balance del año.

Es el caso de Papu Gómez, que en los medios del club se mostraba satisfecho de sus primeros meses como sevillista. El argentino agradecía el cariño que ha recibido y que ha facilitado su implicación: "Los grandes grupos hacen mejores a los equipos. En las dificultades es donde se ve y yo me adapté bastante rápido. El grupo me lo hizo fácil. No soy un jugador joven y todo fue muy sencillo conociendo el idioma y con cuatro argentinos en el equipo. Con los demás, todo muy bien. Pasaron muchas cosas y muchos partidos casi sin darnos cuenta. Pasan las competiciones y parece que hace mucho que estoy aquí, pero son cuatro meses en los que he ido cambiando de casa y de circunstancias en muy poco tiempo".

La idea del crecimiento

La exigencia y el crecimiento son conceptos que habitualmente se oyen en los pasillos del Sánchez Pizjuán. Ese mensaje ha calado en los jugadore. El centrocampista argentino admitía que el objetivo de la entidad pasa por estar siempre con los mejores y esperar la oportunidad para dar el salto definitivo: "Tratar de que el equipo se mantenga entre los cuatro primeros, pueda jugar Champions y competir contra los mejores cada año. Eso te da crecimiento deportivo e institucional para seguir mejorando. La idea pienso que es esa, tratar de estar entre los primeros y quién dice si un día volver a pelear la Liga".

El recuerdo de Maradona

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Papu repasó su fichaje por el Sevilla: "Creo mucho en la ley de la atracción y las cosas que deseas se cumplen. Siempre tuve deseos de jugar en el Sevilla por todos los argentinos que han pasado por aquí y lo que vivió Maradona en este club. Yo quería seguir jugando en las principales ligas y continuar en la selección argentina. Sabía que si me iba a una liga menor no iba a pasar y estaba esperando la mejor opción. En enero y más aún con el covid se me cerraron las puertas de los grandes equipos de Italia. En los últimos días del mercado apareció Monchi y lo primero que le dije a mi representante fue que cerrara la operación".