Papu Gómez: "El Sevilla le puede dar pelea a cualquiera"

Ha venido para hacer historia y eso es lo que tiene en mente desde su llegada. El Papu Gómez pasó este jueves por los micrófonos de Cope Más Sevilla para dejar muy claro que no renuncia a nada con su nuevo equipo. El internacional argentino no tuvo pelos en la lengua a la hora de asegurar que "lo que todos deseamos es llegar lejos en las tres competiciones. El Sevilla tiene muy buen equipo y le puede dar pelea a cualquiera. La idea es llegar lo más lejos posible en todas las competiciones".

El mediocampista no quiso tirar las campanas al vuelo después del 2-0 de la ida de las semifinales de Copa, pero reconocía que "salió como se esperaba. Esa era la idea. Tener el control de la pelota y cuando no, ser un bloque compacto en el fondo y salir bien a las contras. Salió todo a la perfección. En el vestuario comentábamos que había que hacer otro gol. Va a ser complicado, pero no es lo mismo ir con un 1-0 que con un 2-0. No está nada decidido, sin duda. Sabemos la capacidad que tiene el Barcelona porque ya lo ha hecho en su historia. Estos partidos se juegan al límite en cada posibilidad y sabemos que aún queda mucho para llegar a la final".

ALUCINADO CON KOUNDE... Y CON MONCHI

Los compañeros de Deportes Cope Sevilla le preguntaban por la gran sensación del momento, Jules Kounde, y por la influencia de Monchi tanto a la hora de firmar su contrato como a la de estar encima en el día a día del equipo: "Lo he empezado a conocer ahora y los partidos que le he visto me gusta mucho. Tiene coraje y mucha valentía para defender y para atacar por sorpresa, porque llega desde atrás y genera mucho peligro. Sobre Monchi, me llama la atención que está en todos los detalles. Está muy presente y me gusta porque te resuelve todas las dudas y te arregla todos los problemas".

Sobre su adaptación a Sevilla, su amistad con Messi, Lucas Ocampos y otros muchos temas interesantes también habló el Papu Gómez en esta entrevista que te dejamos para que escuches aquí.