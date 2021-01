UD Mutilvera-Real Betis (1-3): Afianzándose en la Copa

La copa es cosa muy seria y así se lo ha hecho saber el Mutilvera al Betis cuando a los 4 minutos de juego se ponía por delante en el marcador. A pesar de ello, el equipo de Pellegrini ha sabido sobreponerse, ha remontado antes del descanso y ha sentenciado con tiempo suficiente para no hacer sufrir a los suyos. Una obligación, claro que sí, pero quién ha dicho que no sea una satisfacción cumplir con el deber encomendado. Además, el partido ha servido para dar mucho descanso a hombres como Canales, Fekir o Aitor que deben ser titulares indiscutibles ante el Huesca que es donde el Betis se va a jugar de verdad ante su gente demostrar que lo del derbi no fue un espejismo. En el plano negativo, otro partido para olvidar de Borja Iglesias que bien haría en buscar una cesión en este mercado de invierno para recuperar la confianza. Aquí os dejamos la videocrónica del partido.

FICHA TÉCNICA:

UD Mutilvera (1): Mugueta; Sebas (Lizárraga, minuto 77), Mahugo, Aguas (Cisneros, minuto 77), Barace; Ibáñez, Ederra (Aldave, minuto 52), Briñol (Arana minuto 67), Ayensa (Yoldi, minuto 67); Abaurrea y Javier López.

Real Betis (3): Joel Robles; Emerson (Fran Delgado, minuto 83), Mandi, Sidnei, Miranda; Paul, Guido Rodríguez; Rodri (Fekir, minuto 75), Lainez (Aitor Ruibal, minuto 83), Juanmi; Borja Iglesias (Sanabria, minuto 65).

Goles: 1-0, minuto 5: Briñol. 1-1, minuto 34: Miranda. 1-2, minuto 36: Emerson. 1-3, minuto 60: Juanmi.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Comité Aragonés). Amarilla para Sebas.