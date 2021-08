Monchi ya tiene a su sexto fichaje

En un mercado de fichajes marcado por el inmovilismo de los clubes, la poca inversión y la nula rentabilidad económica, dónde solo los ingleses y el PSG parecen tener dinero, ha surgido nuevamente el hombre acostumbrado a solucionar los quebraderos de cabeza que supone la complicada labor de director deportivo; Ramón Rodríguez Verdejo, mejor conocido como Monchi. Primero llego Dimitrovic, para cubrir la salida de Vaclik, a coste 0. Después Lamela, como parte del pago del traspaso de Bryan Gil al Tottenham. Tras el argentino, llegaron los laterales, tanto el sueco Augustinsson como Montiel, por unos 16 millones de euros ambos. El último en llegar, Rafa Mir, presentado ayer, por el que el Sevilla desembolsó unos 16 millones de euros. Finalmente, el Sevilla cerrará su plantilla con Thomas Delaney, a la espera del deseado interior derecha, que tras el progresivo desinterés por el "Tecatito" y el presunto nuevo candidato, Pablo Sarabia, habrá que ver si Monchi no tiene guardado un último as en la manga. Con el fichaje del danés, se cubre una de las posiciones más sensibles de la temporada pasada; el recambio de Fernando.

Del centrocampista ex del Dortmund solo llegan buenas palabras desde Alemania. El gran público pudo disfrutarlo durante la Eurocopa, en la que incluso anotó un gol a la salida de un corner. Es un mediocampista con buena salida de balón, polivalente, que no solo puede actuar en la posición de pivote en el inamovible 4-3-3 de Lopetegui, también puede actuar como volante, siendo un buen "box to box", como dirían los aficionados a la Premier. Fichaje "top".

El último tren para Koundé

El Sevilla sigue esperando a que el Chelsea llegue a la cifra deseada por Jules Koundé, que no es otra que los 70 millones de euros. Si finalmente acaba llegando esa oferta, el club nervionense se vería obligado a venderlo. Con ello, se ingresaría un gran dinero, con el que cubrir los cerca de 40 "kilos" que lleva gastado el Sevilla en fichajes. Pero, venda o no al propio Koundé, al Sevilla le falta mínimo un central si quiere cubrir la plantilla con dos hombres por puesto, ya que actualmente solo tiene en nómina a Diego Carlos, Rekik y al mismo Koundé. Por lo tanto, acabe llegando o no el oro londinense, Monchi debería fijar uno de sus últimos objetivos en reforzar la defensa. Si no es mucho pedir.