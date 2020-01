Monchi: "Tengo dos religiones, la católica y la sevillista"

El Sevilla presentó en la mañana del lunes a En Nesyri, pero toda la atención se la llevó la polémica que arrastraba el partido celebrado en el Bernabéu. Aún quedaban algunos rescoldos que el Sevilla quiso apagar. En el club siguen muy enfadados por el trato arbitral, pero el nivel de descontento ha crecido en las últimas horas al leer las críticas que Monchi ha recibido por sus duras declaraciones tras el encuentro. El propio Monchi las atajó: "No me importa absolutamente nada todo lo que se diga fuera de mi entorno, que es el Sevilla. Tengo dos religiones, la católica y la sevillista. Lo demás me da igual. Lo único que tengo que decir es que el partido ante el Levante es muy importante, no hay margen de error y en la Copa tenemos muchas ilusiones puestas".

Como no podía ser de otra forma, José Castro no dudó en respaldar a su director deportivo: "Monchi representa a todos los sevillistas, desde el presidente hasta el último abonado. No se puede intentar hacer daño por una frase pronunciada, porque es lo que han intentado, hacer daño. Creo que ya es suficiente y no hablaremos más de este tema, que ya está zanjado".

Y Lopetegui puso también el punto final a su enfado: "Fue todo menos lo que se pitó. No pierdo ni un minuto. Toda la energía al partido de mañana. Pienso igual. Me quedo con el trabajo del equipo. La rueda de prensa del Madrid terminó y ésta es la rueda de prensa del Levante, un equipo que nos obligará a no estar entretenidos".

El Sevilla tiene en la noche del martes un nuevo cruce copero ante el Levante, por lo que el club enterró la polémica y ordenó centrar todas las energías en un encuentro en el que no se permiten los errores.