El momento de debilidad de Borja Iglesias que sorprende al fútbol español

El jugador del Real Betis Borja Iglesias es uno de los más animados de la plantilla verdiblanca. Su buen humor y sus bromas son algo de lo más habitual en los entrenamientos de los béticos, pero eso no es óbice para que también sienta la preocupación y el desasosiego en estos momentos de tanta incertidumbre para todos. El delantero gallego fue entrevistado en #Vamos de Movistar TV por el también presentador y líder de la radio deportiva nocturna, Juanma Castaño, de El Partidazo de Cadena Cope: "Yo intento ser positivo siempre, pero tengo momentos… Esta mañana se lo he comentado al miembro del cuerpo técnico que me supervisa en los entrenamientos. He estado a punto de parar y decir: ‘¡Que le den al entrenamiento’. Pero luego reseteo y tengo ganas de seguir luchando por estar bien, para que empiece todo”, señaló el jugador en unas declaraciones que humanizan aún más su ya de por sí campechano carácter. En dicha charla también se refirió a la vuelta del fútbol, a su afición por los videojuegos y a otros muchos asuntos de actualidad.

EL GRAN GESTO DE SOLIDARIDAD DE JUAN CARLOS GARRIDO

Son muchas las muestras de solidaridad provenientes del mundo del deporte en estos momentos en los que acucia la necesidad, sobre todo en el sector sanitario. Entre los muchos gestos que no dejan de sucederse por parte de nuestros deportistas más famosos, cabe destacar el que ha tenido el que fuera entrenador del Real Betis Balompié Juan Carlos Garrido. El técnico, ahora en Casablanca, Marruecos, explicaba a los compañeros de EFE que "hablas con unos y otros, ves ejemplos en el fútbol y empiezo a pensar qué puedo hacer. Hablé con Tomás Calero, el doctor del Betis, le pregunté y a través de él, compré material. Lo he enviado a varios hospitales de Valencia y me han podido confirmar que llegara martes o miércoles. Lo prioritario, guantes, mascarillas y todos estos productos que son imprescindibles" y señaló cómo se han multiplicado los precios en esta situación.

A través de otro contacto, Garrido ha avisado a las gerencias del Hospital Clínico, del Peset Aleixandre y del General de que en los próximos días les llegará ese material para que lo puedan distribuir. Además, Garrido explicó que ahora "estoy intentando conseguir a través de otro amigo productos de desinfección, quiero aportar lo poco que puedo, porque me doy cuenta de que todos podemos colaborar en lo que podamos".