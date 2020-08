Más trabajo y menos partidos de pretemporada

El Real Betis Balompié iniciará en apenas una semana el inicio de la pretemporada para la preparación del curso liguero 20/21. El nuevo entrenador verdiblanco, Manuel Pellegrini, trabajará junto a su cuerpo técnico en darle la vuelta a la situación deportiva de las últimas temporadas.

En primer lugar, la plantilla deberá seguir estrictamente las medidas de seguridad sanitarias establecidas para poder empezar con las sesiones de trabajo en Marbella, lugar de trabajo novedoso después de cambiar su habitual "cuartel general" en Montecastillo. Sobre la incorporación a los entrenamientos, LaLiga ha ideado un modelo y procedimiento para tratar de evitar cualquier caso de Covid-10 que comprometa el arranque liguero, fijado el 12 de septiembre, a excepción de los equipos europeos que empezarán más tarde.

Por tanto, Marbella se convertirá en un "búnker verdiblanco" libre de Coronavirus y al iniciar la pretemporada la próxima semana habrá un mes de preparación por lo que se esperan más partidos que entrenamientos y que los encuentros de pretemporada sean en España para evitar posibles contagios... Esto implica que el Real Betis Balompie no planteé giras como las que vienen siendo habituales en las últimas pretemporadas: México, Estados Unidos, Portugal, Alemania... Esta vez toca encontrar rivales cercanos y con un procedimiento de seguridad sanitario similar al verdiblanco.

Una de las mayores incógnitas del Real Betis en su vuelta al trabajo será qué canteranos harán la pretemporada con el primer equipo. Después de lograr el ascenso a Segunda División B han sido muchos los que están llamando a la puerta en busca de una oportunidad: Robert, Raúl García de Haro o Paul podrían ser algunos de los nombres que estén en la lista de Pellegrini la próxima semana.

TRABAJO DESDE CASA

Por último, a pesar de que los entrenamientos no hayan empezado todavía, algunos jugadores como Sergio Canales o Guido Rodríguez se han dejado ver trabajando desde casa para llegar lo mejor posible a los primeros entrenos. Esto no es casual, cada jugador de la plantilla con nuevo entrenador y director técnico es sabedor de que tienen ante ellos una oportunidad para, o bien, seguir consagrado en el once titular la próxima temporada o demostrar que valen para seguir en el equipo y no tener el cartel de transferible o cedible.

