Manu Bueno se reivindica en el Sevilla: "Nos quedan siete finales y voy a muerte"

El centrocampista Manu Bueno ha recuperado un lugar en el once titular del Sevilla FC de la mano de Luis García Plaza, un cambio que ha coincidido con una victoria 'importantísima' para el equipo contra el Atlético de Madrid. El jugador ha agradecido la confianza que el técnico le transmitió 'desde el primer minuto', pidiéndole simplemente que fuera él mismo en el campo.

Para el canterano no ha sido una temporada fácil en lo personal por la falta de minutos, pero asegura que supo gestionar la situación. 'Al final, yo creo que que no es fácil el no jugar, todo el futbolista quiere jugar', ha confesado. La clave para él ha sido 'el trabajar cada día, seguir exigiéndote al máximo, para que cuando te llegue esa oportunidad, pues estar lo máximo preparado posible'.

El valor de la cantera

Manu Bueno, que lleva '11 años' en el club, reconoce el sentimiento especial de los canteranos por el escudo, aunque ha subrayado que la unión es la clave en la situación actual. 'Aquí estamos todos en el mismo barco, remando con lo mismo, y cada jugador es importante', ha sentenciado el centrocampista.

El futuro, en segundo plano

Preguntado por su futuro y el presunto interés de otros equipos en mercados pasados, como el Real Zaragoza, Manu Bueno ha preferido no profundizar. 'Ahora, básicamente, lo importante no es hablar de mí, sino del equipo', ha declarado, zanjando cualquier especulación con una promesa: 'Nos quedan 7 finales, y en ellas voy hasta a muerte'. Además, ha asegurado que es 'el más contento del mundo' en el Sevilla.

Una victoria de prestigio

Finalmente, el jugador ha querido poner en valor el triunfo ante el Atlético, restando importancia a la polémica sobre la alineación rival. 'No hay que quitarle mérito a la victoria del sábado', ha defendido, pues fue ante un 'grandísimo rival'. Para Bueno, como para el resto de canteranos, 'es un sueño jugar un minuto en el pedazo de estadio que tenemos, el Ramón Sánchez Pijuán', reivindicando así el orgullo de los jugadores formados en la casa.