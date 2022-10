Luiz Henrique,ausencia en el entrenamiento del Betis

El Real Betis sigue preparando en la ciudad deportiva Luis del sol el partido de este jueves en el Benito Villamarín ante la Roma de Mourinho a partir de las 18:45 en la cuarta jornada de grupos de la Uefa Europa League 2022-2023.

La novedad en la sesión de hoy ha sido la ausencia de Luiz Henrique en el entrenamiento junto a sus compañeros, el extremo brasileño sí ha saltado al cesped para escuchar la charla inicial de su entrenador Manuel Pellegrini pero después se entrenado dentro de las instalaciones para realizar la trabajo aparte, y ahora mismo se desconoce si estará disponible para el partidos de este jueves ante la Roma.

La ausencia de Luiz Henrique se une a las bajas de Juanmi y de Nabil Fekir que se estan recuperando de sus respectivas lesiones por el contrario de camarasa que se esta entrenando de manera individual con unos recuperadores tras su lesión de larga duración, además de que Montoya y Loren que no jugarán al no ser inscritos en la competición europea y las noticias positivas son que pellegrini recuperará a Luiz Felipe que se perdió por sanción el partido frente al Valladolid y a Pezzella que no estará en el partido frente al Almería por sanción. Aparte en el equipo de Mourinho no estarán Dybala,Zaniolo y Çelik.

Habrá cerca de 2.000 aficionados de la Roma en las gradas del estadio Benito Villamarín.