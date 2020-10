Los delanteros, la ansiedad por los resultados y la relación del Betis con el VAR

Emerson ha entrenado este viernes por primera vez con el grupo, pero su participación con el Betis este domingo ante el Elche va a estar supeditada a su rendiemiento en el último entrenamiento de la semana. Manuel Pellegrini explicaba en la rueda de prensa previa al partido que "lo ideal en los parones es terminar ganando antes porque son quince días de amargura de derrota o alegría del triunfo. Antes en Valencia ganamos con un buen partido de visita y retomamos y nos ganó la Real pero tampoco se puede saber si es mejor un parón en determinado momento. Hay que trabajar en mejorar en esos 15 días y retomar el campeonato con la mentalidad y la exigencia de LaLiga española".

Por otro lado, El Ingeniero es de la opinión de que hay que ser más regulares para estar arriba a final de temporada: "Son muchas circunstancias por las cuales un equipo puede recibir goles. No hemos recibido en todos, en tres hemos salido invictos. La temporada pasada esto pasó sólo en cuatro durante todo el año. En todos esos partidos ha habido fallos controvertidos ya hablados. Con inferioridad numérica contra el Atlético de Madrid intentamos empatar hasta el final 2-0 en el 94. Si no vas arriba no hay oportunidad de empatar. Trabajar para no ser tan irregulares de un partido a otro y tratar de mejorar el aspecto defensivo corresponde a los once que juegan".

ATENTOS AL VAR, PERO SIN OBSESIONARSE

Se le ha cuestionado también al técnico verdiblanco sobre la incidencia del arbitraje en los resultados del equipo y sobre la posibilidad de que se le sancionara tras sus declaraciones posteriores al partido frente al Real Madrid. Al final, han quedado en nada, pero Pellegrini se reafirmaba en que "primero me pareció bastante sorprendente que se me haya notificado sobre esa acusación sobre algo que yo no dije. Es muy claro, lo mantengo a día de hoy y lo mantengo después de seguir viendo el VAR. El otro día estaba un árbitro de la categoría de Mateu a diez metros de la jugada, opina que es tarjeta amarilla y el VAR le hace cambiar su decisión a tarjeta roja. Lo dije hace tiempo en Inglaterra, que el VAR es una tecnología que va a ayudar muchísimo al fútbol en la medida que se use para fallos garrafales del árbitro", explicaba.

