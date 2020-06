Lopetegui: "La pelea por la Champions será al límite"

No hay tiempo para la meditación. No hay tiempo para el descanso ni para darle demasiadas vueltas a las cosas. El Sevilla está inmerso en una pelea apretada en busca de un puesto de Liga de Campeones y mañana (Lunes, 19:30 horas) vivirá otro episodio ante un rival que se ha metido en la competencia por la Champions: "Va a ser un partido ante un buen Villarreal que nos va a obligar a hacer un esfuerzo tremendo. Queremos ir con la sana intención de conseguir los tres puntos y de hacer un buen partido, para lo que tendremos que estar bien mental y físicamente".

Lopetegui sabe que no habrá lugar para los errores. L pugna por el objetivo será dura: "Hay muchísima igualdad y va a haber muchos equipos involucrados en esa pelea, habrá que convivir con cada situación de manera rápida para centrarse en el siguiente partido. A partir de ahí, cada partido irá al límite y habrá que estar preparados".

OLVIDADO EL CRUCE DE MESSI CON DIEGO CARLOS

"No he estado pendiente, pero sí te aseguro que somos un equipo muy deportivo y tratamos no solo de decirlo sino de hacerlo, es el sentimiento".

SOBRE LA CHAMPIONS

"Hay muchísima igualdad y va a haber muchos equipos involucrados en esa pelea"

SIN PISTAS EN EL ONCE

"Hasta mañana no vamos a tener claro el once por diferentes motivos, pero jugaremos en menos de 72 horas con respecto al último partido. Toca esperar ya que será una constante, todo hace que tengamos que estar muy cerca del hora a hora para ver lo que se ajusta a cada partido".