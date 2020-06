Levante-Sevilla (1-1): Le empataron por especular

El Sevilla llegaba a La Nucía tras un gran partido ante el Betis en el derbi sevillano. Y poco se pareció al equipo que se vio en el derbi. Tuvo el balón en la primera parte, aunque sin profundidad. Y nada más comenzar la segunda mitad, una jugada comenzada en Diego Carlos, con control orientado y galopada de Munir, provocó el gol de De Jong, que recibió la asistencia del propio Munir. El conjunto de Lopetegui tuvo muchos minutos la posibilidad de anotar el segundo gol, incluido un gol mal anulado a Diego Carlos. El colegiado Hernández Hernández pitó una falta inexistente. Pudo ser la sentencia, pero no lo fue. Y a partir de ahí parece que los cambios no le sentaron bien al Sevilla. Escudero estaba muy al límite y no fue sustituido. En-Nesyri está lejos de De Jong; Suso aportó poco y el equipo poco a poco se iba metiendo en su área. Un partido que hemos visto muchísimas veces en el Sevilla de Lopetegui: hace su trabajo, se adelanta en el marcador y reza debajo de la portería a que no pase nada. Pero pasó, empató el Levante en un desgraciado tanto de Diego Carlos en propia puerta y al minuto salvó Vaclik lo que pudo ser el segundo. En otras ocasiones le salió cara al Sevilla y hoy le ha salido cruz. Sinónimo de muchos partidos. Juega a que no pase nada durante minutos. El Levante vio la debilidad, olió sangre y tuvo hasta cuatro ocasiones claras en los últimos diez minutos.

Jugar de esa forma tiene bastante peligro. Un punto que coloca al Sevilla con 51 puntos asentado en el tercer puesto de la clasificación.

FICHA TÉCNICA

Levante UD (1): Aitor, Coke (Miramón, minuto 61), Vezo, Bruno, Toño (Clerc, minuto 87), Campaña, Melero, Vukcevic (Bardhi, minuto 61), Rochina (Hernani, minuto 72), Morales (Sergio León, minuto 72) y Borja Mayoral.

Sevilla FC (1): Vaclík, Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Escudero, Gudelj, Joan Jordán (Fernando, minuto 63), Banega (Óliver Torres, minuto 63), Ocampos (Reguilón, minuto 84), Munir (Suso, minuto 63) y De Jong (En-Nesyri, minuto 73).

Goles: 0-1, minuto 46: De Jong. 1-1, minuto 87: Diego Carlos en propia meta.

Árbitro: Hernández Hernández, canario. Amarillas para Rochina y Joan Jordán.