Juanmi:"Ojalá pueda acortar plazos para volver cuanto antes"

El viernes pasado, el delantero malagueño del Real Betis Juanmi fue intervenido quirurjicamente en Barcelona de su grave lesión de ligamentos en su tobillo izquierdo que sufrió en la primera jornada de la fase de grupos de la Eurapa League en Helsinki.El de Coín ya esta en Sevilla donde ha comenzado su recuperación en la ciudad deportiva Luis del sol, donde ha aprovechado para conceder una entrevista a los medios del club.

Empezarón preguntandole de como se encuentra después de pasar por el quirófano y el malagueño responde con estas palabras:"Bien, bueno, ahora un periodo tranquilo, tengo que estar tres semanitas con la escayola, así que tranquilidad, un poco de movilidad en otras partes del cuerpo, y adaptándome a esta rutina".

Ya de regreso a la ciudad deportiva contesto esto al medio del club diciendo esto: "Sí, más que nada para no perder mucho tono. También por coger la rutina de venir todos los días a entrenar, de empezar a moverme, que me va a venir bien. Deseando que los plazos se vayan acortando para ir evolucionando".

El jugador malagueño respondio que rapidamente se dio cuenta de que la lesión era grave contestando esto al club: "Sí, bueno, cuando tienes este tipo de lesiones tú sabes que algo te has hecho. Mi miedo era que me hubiese roto un hueso, al final vi que el tobillo estaba medianamente estable, pero sabía que algo no iba bien. Salió que los ligamentos los tenía un poco idos, pero bueno, con ganas y con fuerza para empezar ya con la recuperación y ojalá podamos empezar cuanto antes".

El futbolista de coín hablo al medio del club que podría ver que el campo fuera del cesped artificial y esto contesto el jugador verdiblando:"Creo que es un cúmulo de cosas. También el rival me cae en la espalda y hace que la presión sea diferente, el campo... Pero bueno, al final las lesiones pasan porque tienen que pasar, estamos expuestos a este tipo de cosas, lo mejor es afrontarlo de la mejor manera posible. Tengo la experiencia del año y medio que estuve lesionado, así que lo afronto con mucho optimismo, con muchas ganas de volver a empezar y ojalá acortar los plazos para volver cuanto antes".

El Jugador betíco fue operado en barcelona, juanmi contesta esto:"Sí, quería tener varios puntos de vista y al final decidí operarme en Barcelona, con un doctor, creo que la operación ha salido genial, el doctor salió bastante contento, yo también, y ojalá que el tobillo coja ahora un proceso bastante bueno y que los ligamentos suelden bien para empezar a hacer cosas" aparte comento que "Mi miedo era que me hubiese roto un hueso, al final vi que el tobillo estaba medianamente estable, pero sabía que algo no iba bien" y también el futbolista malagueño no tiene prisa por recuperarse: "Sí, ni prisa ni pausa, dependerá de la evolución. Ahora tengo que estar tres semanas con el pie inmovilizado con la escayola, a partir de ahí iremos incorporando ciertas cosas para ir apoyando poco a poco, y según la evolución del tobillo. Yo soy el primero que quiero estar cuanto antes, pero quiero estar bien. Así que cuando vea que es el momento oportuno y estoy listo para competir seré el primero que salga al campo a probar". Mas adelante dijo que "Ahora tengo que estar tres semanas con el pie inmovilizado con la escayola, a partir de ahí iremos incorporando ciertas cosas".

El delantero malagueño comenta también que es una lesión cuando eestaba en su mejor momento y el jugador dijo esto al medio del club: "Sí, obviamente. Las lesiones nunca vienen bien. Vengo de año y medio que creo que estoy haciendo las cosas bastante bien, que estoy disfrutando en el campo, que hacía tiempo que no disfrutaba, y cuando disfrutas las cosas salen solas. Una pena la lesión, pero como te digo, dentro de lo malo, ha sido poca cosa entre comillas de lo que podía haber sido. Así que contento de la evolución, de que la cosa vaya a mejor así que esperemos que todo siga su curso para volver lo antes posible" y tambien lo enlaza que que tenía esperazas de poder ir al mundial y contesto esto al club: "Bueno, ni las tenía ni no, quería seguir trabajando bien en mi club para intentar tener opciones. Por mi parte iba a pelear lo máximo para poder estar en esa citación. Al final, como cualquier jugador español, tienes la ambición de poder estar con tu selección en un Mundial. Pero bueno, se dio la lesión y tampoco echo la vista atrás".

Habla también de la convocatoria de Borja Iglesias pora la selección y el futbolista de coín respondia esto a los medios del club:"Sí, muy merecido, llevaba tiempo mereciendo esa oportunidad, estaba haciendo un grandísimo trabajo, estamos viendo el momento de forma en el que se encuentra, las cosas que nos da al equipo y nos genera. Es una persona que se lo merece y ojalá tenga esa recompensa, tiene muchas papeletas para estar en ese Mundial" y aparte ensalzo el trabajo del panda "Borja Iglesias llevaba tiempo mereciendo esa oportunidad con la Selección, estaba haciendo un grandísimo trabajo".

Recita también que ha recibido muchos mensajes de ánimo de la gente, esto es lo que transmitio a los medios del club: "Sí, contento, ya lo he dicho en más de una ocasión, muy agradecido del cariño que estoy recibiendo. Yo lo que intento es cada día, cuando no estaba lesionado, dar lo mejor de mí para que la gente esté contenta, y al final ves que la gente te quiere y te apoya y es un gran reconocimiento y un empuje y apoyo cuando estás en momentos así para salir adelante" y también hablo a los medios del club de la visita de Bellerín en el hospìtal en Barcelona: "Sí, estuvo conmigo, vino a visitarme la tarde antes de operarme. Son visitas de amigos, te alegras de que compañeros y amigos te visiten en momentos complicados, creo que ya demostró en el tiempo que estuvo aquí la grandísima persona que es y el aprecio que le tenemos".

El jugador verdiblanco habla mas tarde del gran comienzo de liga del equipo diciendo esto a los medios del club:"Sí, ya lo dijimos en más de una ocasión el año pasado, que lo importante es el bloque. Yo creo que nos dimos cuenta de que somos un bloque muy fuerte, el año pasado fuimos el equipo que más rotaciones hizo, que más cambiaba de once y el equipo funcionaba. Eso es lo que te hace triunfar y lo estamos viendo. Juegue quien juegue el equipo rinde, todos vamos remando en la misma dirección y eso es lo que hace que vayamos hacia delante" y la ilusión de pelear por entrar en champions: "Obviamente, verte lo más arriba posible siempre es ilusionante. El año pasado nos dimos cuenta de que podemos hacer cosas importantes. Eso es un punto a nuestro favor porque sabemos que tenemos potencial, sabemos el camino que tenemos que seguir y creo que estamos haciendo un inicio de temporada muy importante. LaLiga es muy larga, quedan muchísimos partidos, muchos puntos, pero este es el comienzo para aspirar por cosas importantes y ojalá podamos mantener este nivel" y aparte resalta esto: "El año pasado nos dimos cuenta de que podemos hacer cosas importantes y eso es un punto a nuestro favor".

El futbolista malagueño comenta a los medios del club como es su día a dia con la lesión: "Sí, el día a día intentaré meter la rutina de venir todas las mañanas a la Ciudad Deportiva a hacer el entrenamiento que esté programado, que ahora mismo será el mínimo, y ojalá cada semana vaya dando pasos hacia delante y la lesión vaya mejor para ir acortando plazos", tambien dice que ahora puede pasar mas tiempo con la familia: "Sí, obviamente, es la parte positiva, que puedo pasar más tiempo con mi mujer y mi niño, que jugando cada tres días tenemos el tiempo más limitado. Ahora aprovechas más, haces más cosas con ellos, que también es importante".

El extremo de Coín resalta en los medios del club que tiene una broma de los utilleros cantando su canción: "Sí, obviamente, es la parte positiva, que puedo pasar más tiempo con mi mujer y mi niño, que jugando cada tres días tenemos el tiempo más limitado. Ahora aprovechas más, haces más cosas con ellos, que también es importante".

concluye la entrevista con los medios del club resaltando el mensaje para la afición que le cantó el domingo en el partido que se enfrento su equipo frente al villareal que es este: "Que muchísimas gracias, darles las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo, voy a volver lo antes posible, más fuerte que nunca y ojalá estemos pronto en el campo disfrutando".