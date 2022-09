Januzaj y Dolberg, dos más para Julen Lopetegui

El Sevilla FC se ha ejercitado esta mañana en la que ha sido la penúltima sesión previa al choque ante el FC Barcelona. En ella no se ha vuelto a ver a Karim Rekik, quien sigue sin entrenarse desde que se retirara con unos visibles problemas musculares en la última visita a tierras almerienses, y podría causar baja para el encuentro que tendrá lugar este sábado.



No obstante, las novedades más destacadas se han encontrado en el apartado de altas ya que Adnan Januzaj y Kasper Dolberg, cuyos fichajes se oficializaron hace escasas horas (el anuncio del belga fue publicado en la tarde noche de ayer, mientras que la incorporación del danés se confirmó esta misma mañana), han formado parte del entrenamiento. En sus primeras horas como sevillistas, ambos atacantes han sido recibidos por el resto de la plantilla con el ya tradicional 'pasillito de bienvenida', tras el cual se han marchado a entrenar aparte a otro campo de la ciudad deportiva.



La pasada noche también fueron anunciadas las salidas de Lucas Ocampos, quien finalmente se marcha cedido al Ajax a cambio de unos 4 millones y una futura opción de compra (no obligatoria) de otros 16; y Munir, que jugará en el Getafe. Estas bajas, además de permitir las inscripciones de los ya mencionados Dolberg y Januzaj, habrían liberado una ficha más, la cual podría ser usada por Monchi y su equipo para apuntalar el plantel y rematar la planificación de la ya presente temporada.