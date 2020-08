Horario y dónde ver y escuchar el Sevilla F.C. - Manchester United

El Sevilla FC vuelve a disputar una semifinal de la UEFA Europa League, guarismos que sólo puede igualar la Juventus, aunque en títulos el club sevillista es líder en solitario. Los de Lopetegui se enfrentan ante un grandísimo rival como es el Manchester United y comenta en una entrevista concedida a la UEFA lo complicado que va a resultar el choque ante los ingleses: "Son semifinales de UEFA Europa League y lo único que nos tiene que mover es la ambición, la ilusión y las ganas por competir y de superar a un rival, ya digo, grandioso".

El Manchester United viene de perder un partido en los últimos 24 que ha disputado, sin duda un rival a un gran nivel que a pesar de su buen momento viene de sufrir ante el Copenhague en cuartos de final ganando por la mínima en la prórroga. Sin embargo, el club dirigido por Ole Gunnar Solskjær se enfrenta al club que más gana (40 victorias), más goles anota (144 tantos) y más títulos tiene (es el único pentacampeón camino de buscar la sexta) en la historia de la UEFA Europa League. Destacando que siempre que el Sevilla FC ha accedido a unas semifinales se ha llevado el título a sus vitrinas.

Además, este no será el primer enfrentamiento entre estos dos grandes clubes de Europa, ya coincidieron en los octavos de la Champions League de la temporada 2017/18 con empate sin goles en la ida y la recordada victoria sevillista en Old Tralfford por 1-2. El club nervionense busca llegar a una nueva final habiendo encajado un único gol en los últimos ocho partidos registrando 512 minutos sin recoger el balón de las redes de su portería; un hito que no se conseguía desde hace 12 años con Andrés Palop en la portería que logró estar 780 minutos imbatidos.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO

El encuentro europeo de las semifinales de la UEFA Europa League que enfrentan al pentacampeón europeo y el Manchester United se jugará este domingo 16 de agosto a las 21.00 horas en el estadio RheinEnergieStadion de la ciudad alemana de Colonia sin público y bajo las estrictas medidas de seguridad sanitarias. Los de Lopetegui recuperan a Gudelj para el encuentro y están todos disponibles. El partido se podrá ver por televisión en directo a través de Movistar Liga de Campeones, LaLiga TV Bar y MiTele Plus, accesible en las citadas plataformas de televisión de pago.

Por otro lado, puedes escuchar el encuentro en nuestras apps de Tiempo de Juego, Cope, en el 105.8 FM de Cope Más Sevilla.