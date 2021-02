Horario y dónde ver y escuchar el Real Betis-FC Barcelona

Avanzar o morir. El tremendo palo de La Copa del Rey sigue doliendo en Heliópolis, claro que sí, pero en esto consiste la superación. Con el objetivo en mente de meterse en puestos europeos, solo cabe venirse arriba, tirar de reaños, dejar las lamentaciones a un lado y poensar en un futuro en el que solo tiene sitio la ambición. Pellegrini tiene la posibilidad de convocar a 23 jugadores, por lo que ha incluido en la lista a Loren, Álex Moreno y mete por primera vez entre los llamados a Yassin Fekir.

Por su parte, el Barcelona de Koeman viaja con todos los disponibles, ya que son bajas Sergi Roberto, que recayó de su lesión, y Piqué, Ansu Fati y Coutinho, que llevan varias semanas fuera. El técnico del Barcelona sí ha incluido a Junior y Matheus, que se quedaron fuera en la última lista de la Copa del Rey. La convocatoria al completo es Ter Stegen, Neto, Dest, Araujo, Busquets, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Messi, Dembelé, Riqui Puig, Lenglet, Pedri, Trincao, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Umtiti, Junior, Mingueza y Arnau Tenas.

PELLEGRINI PIDE PROTEGER A FEKIR

Uno de los detalles más interesantes de la rueda de prensa previa al partido de Pellegrini fue la insistencia en la petición de proteger a Fekir por parte de los árbitros: "Es un jugador que lo entrega todo, él quiere marcar, le cuesta marcar porque es le que recibe mas faltas de toda la liga. Con el Athletic fue una vergüenza, no tiene el resguardo de los árbitros. Él no se entrega, sigue luchando. Ojalá pueda marcar, pero también creo que no lo paran de la manera correcta. No le dejan aproximarse al arco. Ojalá pueda mejorar y marcar".

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL PARTIDO

El partido entre Betis y Barcelona de la jornada 22 de LaLiga Santander, que se disputará hoy 7 de febrero desde las 21.00 horas en el estadio Benito Villamarín, se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar LaLiga, de la mencionada plataforma de televisión de pago y de Orange. Además, lo puedes escuchar en el Tiempo de Juego Local de Cope Más Sevilla (105.8FM), con la direcciónn de Rafael Almansa, en nuestras Apps de Tiempo de Juego y Cope o en este enlace que te dejamos por aquí desde media hora antes del partido.