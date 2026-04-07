Gudelj: “No puedo apoyar a los que insultan, pero sí los entiendo”

El mensaje, el dichoso mensaje. En situaciones de claro riesgo, siempre es necesario que alguien con alma, carácter y crédito ponga luz en las tinieblas. El Sevilla, arrasado por la decadencia, se ha quedado sin referentes. El presidente, Del Nido Carrasco, no existe para nadie y el director deportivo, Antonio Cordón, es indiferente para el aficionado. Con un entrenador desconocido, el mensaje solo queda en manos de las pocas voces autorizadas que existen en el vestuario: Gudelj. Por eso, el capitán se ha metido de lleno en la tormenta para analizar la delicada situación y enviar un cierto mensaje de optimismo.

Para empezar, ha sido listo cuando le preguntaron por el recibimiento en el aeropuerto: “Después de una derrota dura, ver a la gente así a la llegada a Sevilla te da la sensación de que les has fallado, de tristeza. No merecían esa derrota. Es entendible que la gente esté enfadada. No puedo apoyar los insultos, pero los entiendo”. Gudelj no oculta el riesgo que se está corriendo: “La situación es difícil. El Sevilla no debe estar ahí, pero sí está. Esto lo tenemos que sacar todos juntos, con la afición, a la que no se le puede pedir más. Ante el Oviedo salimos a calentar y parecía que estábamos jugando en casa. Quiero darles las gracias y decirles que son muy importantes en las ocho finales que quedan. No digo que no esté preocupado, pero tengo confianza en que lo vamos a sacar. El principal argumento es que somos el Sevilla Fútbol Club. Cada vez que sales al campo con este escudo tienes que dejarlo todo y, así, pienso que tenemos la calidad para sacar esto adelante”.

Como nadie ha querido apretar públicamente a los árbitros, el serbio ha aprovechado para meter un poco de presión: “Hay decisiones de los árbitros que muchas veces caen al otro lado, y eso pasa demasiadas veces. Podría hablar de lo de Sow, del posible penalti, de la roja de Nianzou... Pero lo que sí es raro es que en 300 partidos que se han jugado de LaLiga no había pasado lo de pitar córner por retención del balón. Nos pasó a nosotros los primeros, y lo de los tres minutos de añadido es, para mí, una locura. Ya sabemos que no vamos a tener apoyo de los de fuera y lo vamos a tener que hacer nosotros, con la afición”.