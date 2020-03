Ha sido brutal escuchar hoy al entrenador del Sevilla F.C., Julen Lopetegui, refieriéndose a la crisis sanitaria que estamos padeciendo y, sobre todo, siendo muy crítico con el Gobierno y la gestión de la misma. El técnico vasco ha querido pedir concienciación, pero al mismo tiempo también ha atisbado la necesidad de pedir responsabilidades tanto a los que mandan en el país como a las personas que se salten las medidas para evitar la cadena de contagio. "Quien se salte las indicaciones que nos han dado es un irresponsable y algo más", explicó Julen.

"A MÍ SE ME HA MUERTO GENTE QUE CONOZCO"

“Todos estamos en las trincheras. Analizar el por qué, si las medidas son oportunas u oportunistas… no es el momento. En las trincheras nadie se puede poner de perfil y cada uno tenemos que luchar para que esto pase. Quedarnos en casa es importantísimo, a mí se me ha muerto gente que conozco en Madrid, otra gente está en riesgo, y como yo otros muchos. Esto ataca a todas las personas, sean del color que sea. Estamos tristes, preocupados, pero no es momento de buscar responsabilidades. Las medidas no han sido suficientes, es difícil para quien toma decisiones, pero teníamos un ejemplo aquí al lado, en Italia, no en China, y creo que lo miramos muy tarde”, opinó Lopetegui.

“Tratando de estar fuertes. No queda otra. Es algo para lo que no estamos preparados. Somos una generación que no hemos vivido grandes desgracias y nos pilla a todos con el paso cambiado. No es momento de buscar culpables y cada uno en lo que pueda ayudar y aplaudir a todas esas personas, sanitarios, médicos, farmacéuticos… esos son los auténticos héroes actuales. Tenemos que no salir, no movernos ni alargar esa cadena de contagio. Quien se la salte es un irresponsable y algo más”, sentenció.

Aquí puedes escuchar lo más interesante de sus palabras.