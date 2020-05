Emery se deja querer... ¡por el Betis!

Que Unai Emery dejó una huella imborrable en el Sevilla F.C. es algo innegable. Prueba de ello son los 3 títulos de Europa Legue conseguidos con el conjunto de Nervión que ya están rubricados con letras de oro en la historia sevillista. Es por ello que ha sorprendido a propios y extraños que el técnico vasco no haya sido tajante a la hora de descartar al Real Betis como una opción de futuro, siempre y cuando se dieran las circunstancias adecuadas. En una charla telemática mantenida con varios periodistas del Diario AS, el ex de Valencia, Sevilla, PSG o Arsenal, entre otros, respondía a la pregunta en cuestión con un "yo soy un profesional”, que deja la pelota en el tejado de los béticos. “Mi corazón siempre ha estado con la Real Sociedad, donde estuve diez años, pero si alguna vez me llamase el Athletic…”, continuaba el míster, que también recordaba que “he estado en el Valencia, pero si me llamase el Levante…; sí, he estado en el Sevilla FC, pero si me llamase el Betis… Donde me quieran y me sienta reconocido, allí estaré, y eso será lo que prime”, afirma con rotundidad el entrenador de Fuenterrabía.

En la misma línea, Unai Emery habla sobre su próximo destino y vuelve a insistir en la misma idea: “Uno está donde le quieren. Ahora resido en Valencia por estar con mi hijo, pero me empadroné en Madrid. No sé dónde va a estar mi próximo proyecto, estoy abierto a todo", ha señalado.

CEBALLOS DICE NO AL SEVILLA, OTRA VEZ

No es la primera vez y tiene pinta de que no será la última. El ex jugador del Real Betis Dani Ceballos, ahora perteneciente al Real Madrid, aunque cedido en las filas del Arsenal, lleva tiempo dejándose querer por el equipo de su amores. Esto no ha sido óbice para que los rumores que hablan de un posible interés del eterno rival, el Sevilla, se sigan sucediendo. Pues bien, el jugador utrerano ha querido salir al paso del último de ellos en sus redes sociales y lo ha hecho de una forma tan original como divertida. Tiene que ver con un GIF y con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mejor que lo vean, porque no tiene desperdicio...