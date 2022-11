Del Nido Carrasco, en El Partidazo de COPE: "Varios jugadores del Betis le dijeron a Monchi 'eres un payaso''"

El vicepresidente Primero y Consejero Delegado del Sevilla, José María del Nido Carrasco, se pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para valorar todos los altercados que dejó el derbi de Sevilla, entre Betis y Sevilla Fútbol Club. Sobre todo, por la polémica existente con el director deportivo, Monchi, y la directiva y miembros del Betis. El domingo, Juanma Castaño adelantó en el Tertulión de Tiempo de Juego que el Betis no invitaría más a Monchi al palco.

“El comportamiento con nosotros fue bueno, pero cuando entramos en el estadio hay empleados que ya increpan y se mofan de Monchi desde su llegada al campo. Le insultan, tanto en la entrada al estadio como durante el partido en el palco, desde dentro hasta fuera. Durante el partido, la gente que dentro del palco le insultan son invitados, fuera del palco son aficionados”, explicó José María del Nido Carrasco en referencia al comportamiento de los directivos del Betis.

Una de las cosas que más criticó el miembro de la junta sevillista fue el tifo que mostraron los aficionados del Gol Sur del Benito Villamarín. “Hay un hecho diferencial, en el minuto 0, en el Gol Sur, se sirve un tifo donde sale Monchi y Joan Jordan, y se mofan de nuestro jugador y nuestro director deportivo. Se hace apología a un hecho violento que sucedió el 15 de enero. Todo desencadenó en todos los insultos que recibió Monchi", señaló del Nido Carrasco.

"Es rotundamente falso que autorizásemos el tifo"

También contó lo ocurrido cuando Monchi saltó al campo tras el partido. "Él sale al césped como sale siempre, con un pase de libre circulación a saludar a los aficionados, lo echa un empleado del Betis, y cuando va por las escaleras, le insultan técnicos, jugadores del Betis, etcétera. En la última ocasión, hasta un consejero del Betis que no diré le insultan. No diré públicamente los nombres. Los insultos no son muy malsonantes, pero le dicen eres un payaso, eres un payaso. Monchi tuvo que padecer todas esas circunstancias en el campo y no se puede tolerar eso", añadió al respecto el vicepresidente del Sevilla.

Fue contundente cuando le preguntaron sobre si habían aprobado el tifo. "Es rotundamente falso que el Sevilla autorizase ese tifo, no sabía cuál era hasta que salió. Me parece inadmisible que exhibiesen el tifo, en el que señalan a un jugador, y hacen apología a la violencia. Apoyo incondicional a Ramón Rodríguez Verdejo”, añadió Del Nido.

Por último, se negó en todo momento a revelar nombres, y respondió a la pregunta de Juanma Castaño al respecto de qué hará el Sevilla si se confirma el veto del Betis a Monchi en el palco del Benito Villamarín: "Ángel Haro me llamó, no haré la conversación publica, no tenemos constancia de que esté vetado. En caso de que lo hagan, nos obligarán en contra de nuestro criterio a tomar medidas de fuerza para contestar a lo que seria un ataque al Sevilla”.