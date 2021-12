Córdoba-Sevilla (0-1): Ocampos fue el salvador en la prórroga

No tuvo nada de suerte el Sevilla en el sorteo copero. Es cierto que se enfrentaba a un conjunto de la Segunda RFEF, pero es un equipo fuerte y con futbolistas buenos. El Córdoba va primero en su grupo y con jugadores contrastados. Sin embargo, Lopetegui sacó un equipo lleno de jugadores poco habituales, excepto Montiel, que tuvo que disputar el encuentro entero por la ya sabida lesión de Navas. Y se le complicó el choque al Sevilla porque ni mucho menos le puso las cosas fáciles el equipo de Germán Crespo. La primera parte fue insulsa, sin demostrar esa supuesta superioridad que se le presupone a un equipo de la máxima categoría. No llegaba casi a portería rival. Es más, era el conjunto local, arropado por su gente, el que tuvo la posibilidad de adelantarse, pero apareció Dmitrovic, que salvó con una buena mano, un cabezazo de Puga. Las llegadas del Sevilla eran escasas, aunque en un cabezazo de Munir se pudo adelantar. Pero no era mejor que el Córdoba, no demostraba quién era el equipo Champions. Pero en la segunda mitad tampoco. Y eso que los cambios empezaron a aparecer. Jugadores como Ocampos, Diego Carlos, Jordán (entró por el lesionado Delaney), se hacían notar en el terreno de juego, pero no tenía fluidez en su fútbol. Tuvieron que entrar porque jugadores como Óscar, Idrissi, Óliver, no aparecieron, aunque este último lo jugó todo. Y también salió Rafa Mir, al que le cuesta una barbaridad ver portería. Se acababa el partido y no había grandiosas ocasiones, no llegaba el gol y la prórroga se acercaba. Pero ahí salió el Papu Gómez, principal benefactor del fútbol dentro de un desierto de medianías. Se echó el equipo a la espalada, cogió la responsabilidad y el Sevilla empezó a bailar con él. Fue muy vertical, pedía todos los balones en zona de creación y generó una barbaridad de jugadas en ataque. En la prórroga, el Sevilla llegaba y llegaba, Rafa Mir fallaba y fallaba, pero se veía venir el tanto sevillista. Y este llegó en el 108 de partido en un balón largo de Montiel que dejó absolutamente solo delante del portero a Ocampos, que lo bate con habilidad marchándose en el mano a mano de él. Muchos veían no muy lejos los penaltis, una tragedia del azar que podía darle alas al Córdoba, pero apareció Ocampos, muy enchufado desde su salida.

El Sevilla pasó con sufrimiento a la siguiente fase de la Copa del Rey. Le queda un calendario muy difícil hasta el final de año. El sábado, Sevilla-Villarreal a las 14:00.

Ficha técnica:

Córdoba CF (0): Felipe Ramos; José Ruiz, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz (Cristian, minuto 112), Alonso, C. Puga (Luismi, minuto 61), José Cruz, Simo (Simón, minuto 112), Fuentes (Willy, minuto 61), Casas (Omar, minuto 68) y Javi Flores.

Sevilla FC (1): Dmitrovic; Montiel, Rekik (Koundé, minuto 90), Gudelj (Diego Carlos, minuto 46), Augustinsson; Delaney (Joan Jordán, minuto 37), Óiver Torres, Óscar (Papu Gómez, minuto 73); Munir, Ivan Romero (Rafa Mir, minuto 66) e Idrissi (Ocampos, minuto 46).

Goles: 0-1, minuto 108: Ocampos.

Árbitro: Gil Manzano, extremeño. Amarillas para Javi Flores, Joan Jordán, Toni Arranz, Diego Carlos, Óliver Torres, Papu Gómez, Cristian y Ocampos.