Caparrós: "No vale ser sevillista solo en situaciones de jiji y jaja"

Joaquín Caparrós es el Sevilla. Hay personas que tienen un vínculo con el club más allás del cargo que representen. El técnico utrerano desprende sevillista y su oración siempre va acompañada del corazón. Así lo entieden todos los aficionados, por lo que sus palabras siempre tienen profundidad. En un homenaje que ha recibido en Morón de la Frontera, Caparrós alzó la voz para pedir la unión de la afición y la confianza de todos en este delicado momento: "Somos sevillistas puros los que sabemos defender a nuestro equipo en situaciones complicadas. No vale ser sevillista sólo en situaciones de jiji y jaja. He viajado por todos lados y cuando he estado con la selección de Armenia he visto a la gente en los aeropuertos con la camiseta del Sevilla".

El eterno entrenador sevillista quiso reconocer los éxitos acumulados por su club para creer en la reacción: "El Sevilla es grande y lo ha hecho nuestro presidente y todos los trabajadores. Llevamos 15 años de jiji y jaja siendo los reyes de la Europa League. Sólo llevamos unos meses delicados... Tenemos que estar alegres y levantar la cabeza. Seguro que lo vamos a hacer. Somos un equipo grande a nivel mundial. ¡Me hierve la sangre roja!

??? @JoaquinCaparros: "Vamos a salir de la situación seguro, tenemos que levantar la cabeza". ????#WeareSevilla#NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 20, 2022