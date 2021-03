Borussia Dortmund-Sevilla (2-2): El Sevilla cae eliminado de la Champions League

No pudo ser. El Sevilla ha caído eliminado en la Champions League ante un Haaland extraordinario que decantó la balanza a favor de los alemanes. El fútbol es así, pese al gran encuentro del conjunto de Lopetegui en Alemania. Quizás la eliminatoria no estuvo en el partido de vuelta, sino en el de ida, donde la primera media hora fue determinante con 0-2 en contra. Salió con el equipo de gala Lopetegui, con Bono en portería y la inclusión de Óscar en la medular. Tuvo ocasiones, vivió en campo contrario, fue dominador del choque, pero se topó en varias ocasiones con el portero o con la defensa. Ocampos asustó en los primeros minutos y Suso tras otra cabalgada del propio argentino tuvo el tanto con la pierna derecha. Pese a las llegadas y ocasiones no perforó la meta alemana, cosa que sí hizo el Dortmund en el único acercamiento a la meta de Bono. Mala salida de balón que penalizó el equipo local con gol del imparable Haaland. Se iba el Sevilla al descanso perdiendo un encuentro que ni mucho menos se merecía. Al final la calidad marca en estas competiciones.

El comienzo de la segunda mitad fue una auténtica locura. Buen arranque del Dortmund que tuvo una ocasión de Hazard. Y aquí entra el VAR como protagonista. En esos primeros minutos, marca Haaland, lo anula el colegiado tras revisar la jugada por falta a Fernando, pero varias jugadas antes hubo un agarrón de Kounde a Haaland que finalmente fue lo que señaló el colegiado. El penalti lo para Bono, pero el colegiado lo manda a repetir porque se adelanta el portero. El segundo lo marca. 2-0 y casi imposible para, mínimo, la prórroga. Pero siguió intentándolo. Fernando sostuvo al Sevilla en la medular, Navas y Acuña no paraban de subir la banda y De Jong salió al césped para intentar tirar de épica. Al propio holandés le hicieron el penalti que daba un poco de esperanza. El penalti lo anotó En-Nesyri. Se agarraba a un milagro el equipo de Lopetegui y casi llega porque en el 95 marcó de cabeza el delantero marroquí. Restaba un minuto para el final. Y en ese minuto tuvo dos centros el Sevilla con un balón muerto dentro del área que Diego Carlos no supo lo que hacer y no remató.

Compitió, luchó, pero murió en la orilla. Y en el encuentro de vuelta poco toque reprochar. Todo quedó medio resuelto en Nervión, en los primeros 20 minutos de encuentro. Ya sólo le queda la Liga, que no es poco.