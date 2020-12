Borja Iglesias volvió a marcar casi once meses después

El Betis consiguió un triunfo importante ante Osasuna para ahuyentar los fantasmas que había sobre Heliópolis. Fue una victoria a base de esfuerzo, sin alharacas, pero muy efectiva. Pellegrini metió más fuerza en la medular, Fekir volvió a demostrar que es la referencia de este equipo, la defensa no intentó jugar ningún balón, se dedicó a defender (y bien) y a despejar los balones que le llegaron. En definitiva, un triunfo de oro en un momento bastante delicado.

0-1 Osasuna-Betis Minuto 76. Gol de Borja Iglesias, que no marcaba desde el 19 de enero (ante la Real en Heliópolis).



Borja Iglesias llevaba 25 partidos sin marcar. — Pedro Martin (@pedritonumeros) December 6, 2020

Pero si hay algún futbolista que volvió a sonreír y disfrutar este domingo, ese fue Borja Iglesias. El delantero gallego estaba negado de cara a gol, no había tenido fortuna y sus partidos no invitaban a otra cosa. Sin embargo, el jugador salió en la segunda mitad y abrió la lata tras una contra de libro y un gran servicio de Aitor Ruibal. Es el primer gol que marca Borja Iglesias esta temporada y es el cuarto que anota como jugador del Betis en Liga. No veía puerta desde el 19 de enero cuando anotó el 1-0 en el triunfo por 3-0 del Betis ante la Real Sociedad en el Benito Villamarín. Como curiosidad, cada vez que marca el punta compostelano no pierde el Betis. De los tres tantos de la campaña pasada, uno fue en el Betis 3-1 Levante, otro en el Espanyol 2-2 Betis y el último de la 19-20 fue el ya mencionado ante el conjunto guipuzcoano. Y esta temporada ha inaugurado sus guarismos de goleador en la victoria 0-2 ante Osasuna.

El Betis dejó la puerta a cero en Pamplona y sin recibir ocasiones claras de gol, volvió a marcar Borja Iglesias y marcó su primer tanto como jugador verdiblanco Miranda. Día redondo.