Al Betis le "repulsan" las acciones de los condenados Xavi Torres y Amaya

El Real Betis ha reaccionado ante la noticia de que Antonio Amaya y Xavi Torres han sido condenados hoy en la sentencia del “Caso Osasuna”, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, que ha determinado por unanimidad el castigo de los ex jugadores del Betis por un delito de corrupción deportiva. A cada uno de ellos les impone penas de un año de prisión y dos años de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de futbol profesional y novecientos mil euros de multa. Mientras, Jordi Figueras quedó absuelto. Los hechos tienen que ver con dos encuentros de la temporada 2013-14, concretamente, un Betis_Valladolid y un Osasuna-Betis de ese año. Ante esta tesitura, el Betis no ha podido permanecer calado y ha respondido con este comunicado.

'La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado hoy a los ex jugadores del Real Betis Antonio Amaya y Xavier Torres a un año de prisión por corrupción deportiva, unos hechos que tuvieron lugar según la sentencia mientras estos dos futbolistas vestían la camiseta verdiblanca. El Real Betis Balompié quiere manifestar su máxima repulsa por los hechos que recoge la resolución y por la actuación de estos dos jugadores, que dañan inmerecidamente al conjunto de nuestra institución. Como ha quedado acreditado, el Real Betis es totalmente ajeno a estos lamentables hechos. En el año 2015, nuestra entidad quiso personarse como acusación particular en el proceso, una solicitud que no fue aceptada por el Juzgado de instrucción número 2 de Pamplona.

El Real Betis ha sido siempre parte activa en la lucha contra la corrupción en el fútbol y a favor del juego limpio, yendo de la mano de LaLiga y el resto de entidades que rigen nuestro deporte'.

XAVI TORRES SIGUE ASEGURANDO QUE ES INOCENTE

A pesar de dicha condena, el ex futbolista bético Xavi Torres no se resigna a que su nombre quede manchado y ha asegurado que va a recurrir para demostrar su inocencia. Lo explicaba en otro comunicado: 'En el día de hoy me ha sido notificada la Sentencia del llamado Caso Osasuna, por la que he sido condenado por un delito de corrupción deportiva. En primer término, quiero expresar mi total respeto a los magistrados que la han dictado. Al mismo tiempo, no puedo ocultar mi sorpresa puesto que no entiendo que se me condene por la comisión de un delito que en ningún caso he podido cometer ni intervenir de forma alguna. Tanto en el Betis como en el resto de clubes que he defendido a lo largo de mi carrera, he actuado con rectitud de acuerdo con unos códigos de profesionalidad y honestidad. Lejos de cometer infracción alguna, he tratado siempre de colaborar con la justicia, con la verdad y lo seguiré haciendo para salvaguardar los valores del deporte.

Con profunda tristeza, he solicitado a mis abogados que lleven a cabo el correspondiente recurso, con la total seguridad de que la sentencia será revocada próximamente', señalaba.