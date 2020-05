El Betis recomienda a sus jugadores que no salgan a correr a la calle a pesar de las nuevas normas

La situación generada debido a la crisis del coronavirus sigue cambiando día a día. Tanto es así, que el Real Betis ha decidido recomendar a sus jugadores que sigan entrenando en solitario en sus casas a pesar de que desde este sábado ya estará permitido salir a la calle a hacer deporte de forma individual en las franjas horarias que ha marcado el gobienro para cada tramo de edad. De esta forma, el club heliopolitano pretende proteger a sus futbolistas de un posible contagio accidental en la previa de una semana en la que se supone que se comenzará a hacer test preventivos y arrancarán los entrenamientos unipersonales de todos. La posibilidad de entrenar en grupo y de comenzar la competición se irá viendo con el paso de las semanas.

En cuanto al futuro de los entrenamientos, el entrenador verdiblanco, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ya ha decidio con qué jugadores de la cantera contará una vez que haya un regreso formal al trabajo. Raúl, Rodri, Robert y Carlos Marín acompañarán al ya habitual Édgar en esta nueva aventura.

LA UEFA APUESTA POR EL SÉPTIMO, SI NO HAY FINAL DE COPA

La UEFA comunicó ayer jueves a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) que el séptimo clasificado de LaLiga tendrá plaza para la próxima edición de la Europa League si no puede disputarse la final de la Copa del Rey. De esta forma la UEFA descarta la opción planteada por la RFEF para que en caso de no jugarse la final copera y si uno de los dos finalistas ya tenía plaza para competición europea el otro finalista participara en la Europa League 2020-21. En un comunicado, se explicaba que 'para la entrada en la Liga Europa 2020-21, en caso de que una Asociación Nacional termine prematuramente, por razones legítimas, una copa nacional y, en consecuencia, no pueda determinar el ganador por méritos deportivos, en aplicación del reglamento de la competición, el club del campeonato nacional no clasificado de mayor rango es el que se clasifica', confirmó el organismo europeo.