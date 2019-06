Bautismo sevillista de Lopetegui

Lopetegui sintió por primera vez muy de cerca el sentimiento sevillista. El técnico estuvo presenta en una nueva edición de Fieles de Nervión, un acto en el que el club reunió a los socios de más de 25 años de antigüedad. La cita fue en la Ciudad Deportiva, debido a las obras que se llevan a cabo en el estadio. Y el entrenador tuvo palabras de elogio para esa afición a la que tanto admira: “Muchísimas gracias por vuestro cariño. Llevo poco tiempo en la ciudad y uno empieza a ser consciente de lo que es este maravilloso equipo porque estoy viviendo dosis y raciones diarias de sevillismo y aquí lo hay de máxima calidad. Estos años que lleváis de socios habla de lo que sentís de verdad. Llegamos llenos de ilusión, responsabilidad y conscientes de la exigencia que tenemos y la historia de este club, que se ha posicionado tras un magnífico trabajo del presidente, Monchi, consejeros, jugadores, etc. No tengáis duda de que trabajaremos día y noche con máxima ambición”.

El presidente Castro lució la compañía de Monchi, en el que confía plenamente: “Han cambiado los tiempos y el club porque ha vuelto a casa el mejor director deportivo del mundo. Ha regresado Monchi con fuerza y energía que contagia, sobre todo el entusiasmo. Tenemos al mejor cocinero posible y los ingredientes irán cayendo poco a poco. Estamos en manos del mejor. Máxima confianza en Monchi y Lopetegui y sus equipos de trabajo. Julen ahora ve qué es el Sevilla FC. Ya sabe que somos tremendamente exigentes y fieles con independencia de victorias y derrotas. Hoy es un buen día para que se dé cuenta porque le tratarán con exigencia porque es el ADN de este club pero siempre con justicia. Julen, somos sevillsitas y siempre te daremos el máximo apoyo de los nuestros, eres parte de la familia y queremos que sientas al Sevilla y que la gente está a muerte contigo y con el proyecto. Y habrá máxima exigencia porque no sabemos hacerlo de otra forma. También máxima ilusión porque hemos hecho mucho en el siglo XXI pero nos queda mucho por hacer”.

Y Monchi pedía paciencia y confianza en la planificación: “ No voy a anunciar ningún fichaje. Pero eso no significa que no estamos trabajando, que no estamos andando con unas ideas bastante claras, con un proyecto muy bonito y estoy convencido de que allá cuando empiece la competición el 18 agosto y el 31 de agosto acabe el mercado de fichajes el equipo que veáis en el campo sea reflejo de gen sevillista, un equipo que va a ir a cualquier campo a ganar”.