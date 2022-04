Barcelona-Sevilla (1-0): Se le complica el puesto Champions

Es cierto que el Sevilla ha competido en el Camp Nou, que ha estado vivo hasta el final, pero también es cierto que Bono ha salvado una goleada y que arriba no tiene argumentos. Cuando roba el balón, sale sin pena ni gloria y con muy pocos jugadores para poder sorprender al rival.

Seis partidos consecutivos sin ganar a domicilio en Liga es inconcebible para un equipo que aspira a lo más alto. Y el problema no es perder ante el Barcelona, es no ganar los cinco anteriores ante equipos que debe afrontarlo el equipo de otra manera. Bono salvó una goleada en el Camp Nou, con un buen partido defensivo, pero inoperante en ataque, con un oscuro Martial, desacertado Ocampos y exigido Lamela. No aportaron nada En-Nesyri y Rafa Mir. Llegaron tarde los cambios, sobre todo la permuta del cedido por el United que no ha estado al nivel (otra vez).

El Sevilla pasa a ser cuarto clasificado de la Liga, lo adelanta el Barcelona y el Atlético de Madrid. Y ojo porque el Betis se coloca a cuatro puntos del equipo de Lopetegui para un tramo final en el que faltan 24 puntos, pero donde no hay nada decidido.

FICHA TÉCNICA

FC Barcelona (1): Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Araujo, Alba; Pedri, De Jong (Gavi, minuto 73), Busquets, Dembélé (nico, minuto 90); Ferran y Aubameyang (Memphis, minuto 81).

Sevilla FC (0): Bono; Jesús Navas (Montiel, minuto 77), Koundé, Diego Carlos, Rekik (Augustinsson, minuto 82); Gudelj (En-Nesyri, minuto 77), Joan Jordán, Rakitic; Lamela (Tecatito, minuto 67), Martial (Rafa Mir, minuto 82) y Ocampos.

Goles: 1-0, minuto 72: Pedri.

Árbitro: Sánchez Martínez, murciano. Roja para Pablo Sanz. Amarillas para Xavi Hernández, Busquets, Dembélé, Montiel, Tecatito, Piqué y Ocampos.