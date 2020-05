Banega,Ocampos,Vázquez y De Jong trabajan apartados

La LFP y el Sevilla han tomado acciones inmediatas con los cuatro jugadores sevillistas que se saltaron el protocolo sanitario y las medidas de seguridad el pasado sábado al celebrar una barbacoa que extralimitaba los permisos. Banega, Ocampos, Franco Vázquez y De Jong han trabajado en la mañana del lunes apartados del resto de los grupos en los que lo hicieron los últimos días. Los cuatro se han entrenado juntos en un campo al margen del equipo. Aunque el club no ofrece ninguna información oficial al respecto, todo indica que se mantendrán apartados hasta conocer el resultado de los nuevos test PCR que pasarán.

Banega, Ocampos y el Mudo Vázquez estaban integrados en el mismo grupo de trabajo. No así De Jong, que se entrena junto a Óliver Torres, Nolito, Fernando, Reguilón, Diego Carlos, Sergi Gómez, Rony Lopes, Jesús Navas y Joan Jordán. El holandés ha sido apartado de su grupo para evitar riesgos. Los jugadores, tras conocer el lío que habían generado, han pedido disculpas. No obstante, el enfado de los aficionados y del club es evidente. Lopetegui, Monchi y el presidente Castro se han mostrado muy duros con ellos, haciéndoles ver todo lo que se está jugando el Sevilla.

MONCHI APAGA EL FUEGO

"Los implicados han pedido perdón, que no es fácil. Cometieron un error, de forma voluntaria han pedido perdón y eso también es ejemplo. Todo esto es nuevo, nos ha cogido con el pie cambiado. El Sevilla, en cuanto al cumplimiento del protocolo, posiblemente no hayamos sacado el '10' porque es imposible, pero si el 9,5. Estamos siendo modélicos en cuanto al cumplimiento. Me quedo con que ha habido un error inconsciente y con la capacidd que han tenido de pedir perdón", declaró Monchi.