Antonio Cordón: "Mejorar a los jugadores del Betis no es fácil"

Tras la sorprendente jornada de descanso del martes después de la derrota dolorosa ante el Eibar, el conjunto verdiblanco ha regresado este miércoles a los entrenamientos. Ha habido charla de Pellegrini con los futbolistas antes de saltar al césped de la ciudad deportiva. El momento es muy delicado, deportiva y económicamente y tendrán que ser los mismos profesionales que han metido en esta situación al equipo los que lo saquen de ahí. Sobre la actualidad ha hablado el director general deportivo, Antonio Cordón, en los medios oficiales del club. El máximo responsable en la parcela deportiva se ha echado la responsabilidad encima. "Lo que tengamos que hablar, lo hablaremos de puertas hacia dentro. Y ahí seremos todo lo duros que tengamos que ser. Si hay algún culpable, es Antonio Cordón. Tengo que asumir que si los resultados no han sido buenos en el último mes, el culpable es Antonio Cordón".

Entre lo más destacado, Cordón ha vuelto a mencionar la mala situación económica del equipo con unas palabras que no dejarán indiferentes a los aficionados. "Venir a mejorar los jugadores del Betis no es fácil y solo se consigue con grandes cantidades. Hoy día, para mejorar cualquier posición en cualquier equipo, necesitas millones. Sabemos que este verano esto no era así, teníamos que trabajar en otra línea y así lo hemos hecho, para conseguir tener un equipo equilibrado".



Sobre el técnico Manuel Pellegrini. "El míster es una persona con mucha experiencia. Ha entrenado a equipos de los mejores del mundo. Es consciente de que debe devolver la alegría a nuestra afición. Tiene un reto por delante, como yo, y lo veo como si estuviera empezando su carrera deportiva. Estamos en diciembre. Si ganas dos partidos estás arriba y si los pierdes estás abajo. Todo está muy comprimido".